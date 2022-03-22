Ser madre trabajadora: Mi viaje para adaptarme

Durante toda mi vida, siempre dije que no quería tener hijos, pero después de unos años de estar casada, simplemente un día supe que ahora sí estaba lista para dar ese gran paso. Sin embargo, tenía muchas dudas al respecto, porque como informática sabía que siempre iba a tener que seguir estudiando y evolucionando con la tecnología, y no estaba segura de cómo se hace para poder tener tiempo para uno como persona, como profesional, como mamá, como esposa y como hija…

Cuando entré a Thoughtworks en 2020, era mamá de 2 pequeñas, de 1 año y 3 años. Esto fue algo completamente nuevo para mi ya que, para empezar, estábamos en la mitad de la pandemia y todo era distinto a lo que pensaba. Recuerdo haber dicho en algún momento que sentía como si alguien me hubiera hecho trampa, ya que yo había aceptado ser mamá con la condición de tener mi día para trabajar y que existiera guardería para mis pequeñas. ¡Y ahora me encontraba con toda mi familia encerrada en un departamento de 2 piezas y 2 baños!

Para empezar, el recibimiento en Thoughtworks fue maravilloso y excepcional, a pesar de estar todos en modalidad remota, me hicieron sentir bienvenida inmediatamente y sentí el compromiso que todos tenían y cómo apoyaban a todas a crecer y evolucionar en todo aspecto.



En mi primer equipo, la mayoría éramos mujeres (primera vez que me pasaba) y fue una conexión inmediata, fue como si hubiéramos sido amigas desde siempre. Los icebreakers y las actividades iniciales para unir al equipo, fueron algo totalmente nuevo para mi. Ellas me ayudaron a adaptarme, me acompañaron mientras yo me acostumbraba a tener a mi hijas dando vueltas mientras yo trabajaba. Y a que mis hijas se acostumbraran a que, aunque mamá estaba en casa, no significaba que iban a tener toda mi atención cada vez que quisieran.