Ser madre trabajadora: Mi viaje para adaptarme

Durante toda mi vida, siempre dije que no quería tener hijos, pero después de unos años de estar casada, simplemente un día supe que ahora sí estaba lista para dar ese gran paso. Sin embargo, tenía muchas dudas al respecto, porque como informática sabía que siempre iba a tener que seguir estudiando y evolucionando con la tecnología, y no estaba segura de cómo se hace para poder tener tiempo para uno como persona, como profesional, como mamá, como esposa y como hija…
Cuando entré a Thoughtworks en 2020, era mamá de 2 pequeñas, de 1 año y 3 años. Esto fue algo completamente nuevo para mi ya que, para empezar, estábamos en la mitad de la pandemia y todo era distinto a lo que pensaba. Recuerdo haber dicho en algún momento que sentía como si alguien me hubiera hecho trampa, ya que yo había aceptado ser mamá con la condición de tener mi día para trabajar y que existiera guardería para mis pequeñas. ¡Y ahora me encontraba con toda mi familia encerrada en un departamento de 2 piezas y 2 baños!
Para empezar, el recibimiento en Thoughtworks fue maravilloso y excepcional, a pesar de estar todos en modalidad remota, me hicieron sentir bienvenida inmediatamente y sentí el compromiso que todos tenían y cómo apoyaban a todas a crecer y evolucionar en todo aspecto.
En mi primer equipo, la mayoría éramos mujeres (primera vez que me pasaba) y fue una conexión inmediata, fue como si hubiéramos sido amigas desde siempre. Los icebreakers y las actividades iniciales para unir al equipo, fueron algo totalmente nuevo para mi. Ellas me ayudaron a adaptarme, me acompañaron mientras yo me acostumbraba a tener a mi hijas dando vueltas mientras yo trabajaba. Y a que mis hijas se acostumbraran a que, aunque mamá estaba en casa, no significaba que iban a tener toda mi atención cada vez que quisieran.
Recuerdo un par de momentos particularmente graciosos en los que, gracias a la comprensión y apoyo de mi equipo, estos momentos que pudieron haber sido muy incómodos, finalmente fueron ocasiones que nos terminaron uniendo aún más. Recuerdo uno en particular, cuando yo estaba en una reunión y mientras yo trataba de explicar algo, una de mis hijas estuvo haciéndome poke en la cara como por 5 minutos seguidos y yo no perdí la concentración en todo el rato y seguí hablando casi sin pausa. Y ni mencionar algunas anécdotas que pasaron mientras mi hija mayor estaba en su periodo de dejar los pañales y comenzaba a avisar cuando tenía que ir al baño.
En mi segundo equipo, fue como llegar a una nueva familia, todos muy unidos, todo se conversaba y había una confianza única, incluso con el cliente. El ambiente era tan agradable y animado que mis hijas hasta gritaban conmigo el grito del equipo al final de cada daily. Ahora en mi tercer equipo, trabajo con gente de Brasil, Estados Unidos y Chile, por lo que el lenguaje utilizado es generalmente inglés y ahora mis dos hijas hacen como que hablan inglés aunque lo único que se entiende es un “wachu wachu wa”. Es muy lindo que les interese un nuevo idioma y que pregunten “Mamá, ¿cómo se dice esto o eso en inglés?”
Después de más de un año trabajando en Thoughtworks puedo decir que es totalmente distinto a como comencé, con el estado actual de la pandemia y todo abierto, mi hija mayor está por entrar al colegio y mi hija menor ya entró al jardín. Ahora a veces la casa se siente demasiado tranquila y vacía, pero aún así una que otra vez mis hijas aparecen en cámara cuando por alguna razón aún están en casa. De cualquier manera, sé que tendré el apoyo de Thoughtworks y de mi equipo para poder apoyar a mi hija en lo que sea que necesite en el colegio o incluso a mi pequeña en el jardín, y para mi realmente eso es algo invaluable y es algo que se siente. Que uno pueda hacer convivir la vida de familia y la vida laboral, no tiene precio.
