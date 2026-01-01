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Eventos y Conferencias Back

Technology Leaders Network, Santiago

 

12 de agosto, 17:00 - 19:00 hrs

 

Acompáñanos a celebrar la apertura de la nueva oficina de Thoughtworks en Santiago y el lanzamiento de Technology Leaders Network en Chile. Disfruta de una tarde conectando con una comunidad de ejecutivos comprometidos con dar forma al futuro de los negocios y la tecnología en toda la región.

 

 

Liderando la transformación de la IA

 

Todos los líderes tecnológicos hablan de IA. Muy pocos tienen respuestas a las preguntas que realmente importan: ¿Dónde deberíamos invertir? ¿Cómo gestionamos el riesgo sin frenar la innovación? ¿Y qué distingue a las organizaciones que están creando valor duradero de las que solo persiguen la última tendencia?

 

En esta ocasión, incluiremos una conversación con Sandra Guazzotti, directora de Banco de Chile, Bancolombia, Banchile Pagos y la Universidad Adolfo Ibáñez, y Juliana Rios, Chief Information & Digital Officer de LATAM Airlines, quienes explorarán cómo está evolucionando el liderazgo tecnológico a medida que la IA se convierte en parte del negocio diario. A partir de su experiencia liderando transformaciones tanto desde el directorio como desde la alta gerencia, conversarán sobre cómo los directorios están abordando las inversiones en IA, por qué una transformación exitosa requiere mucho más que adoptar nuevas tecnologías, y cómo empoderar a los equipos para resolver problemas con datos e IA.

 

Saldrás del evento con perspectivas prácticas sobre cómo conectar estrategia y ejecución, crear las condiciones para que la innovación prospere, y navegar el cambio en una era en la que cada decisión tecnológica se ha convertido en una decisión de negocio.

 

Conoce a nuestras panelistas

Juliana Rios

Chief Information & Digital Officer de LATAM Airlines

Juliana Rios cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios y tecnología en las industrias financiera y aérea. Su trayectoria abarca transformación de negocios, fusiones y adquisiciones, digitalización, TI y gestión de proyectos de gran escala, como la migración de PSS. En su rol actual como Chief Digital and IT Officer, lidera los esfuerzos de transformación digital de LATAM Airlines, además de asegurar el correcto funcionamiento de las aplicaciones y la infraestructura de la compañía. Antes de unirse a LATAM Airlines en 2015, Juliana fue ejecutiva senior en Banco Santander en Brasil, a cargo de la estrategia de negocio retail y la experiencia del cliente. Lideró programas de integración en Brasil, Italia y los Países Bajos. Juliana tiene un diplomado universitario en administración de empresas y un MBA en gestión corporativa del IBMEC, Brasil.

   

Sandra Guazzotti

Directora de Banco de Chile, Bancolombia, Banchile Pagos y Universidad Adolfo Ibáñez | Cofundadora de Ready 2 Digital

Sandra Guazzotti es directora de empresas, ejecutiva de tecnología y asesora con más de 30 años de experiencia liderando la transformación digital de organizaciones en toda Latinoamérica. Es cofundadora de Ready to Digital y forma parte de los directorios de Banco de Chile, Bancolombia, Banchile Pagos y la Universidad Adolfo Ibáñez. Anteriormente, ocupó cargos de alta dirección en Google Cloud y Oracle, liderando la estrategia regional de tecnología y negocios en Latinoamérica, y comenzó su carrera en el sector financiero con puestos ejecutivos en MUFG Bank (antes Bank of Tokyo), BankBoston y el Banco de la República en Argentina. Sandra es ampliamente reconocida por su experiencia en transformación digital, gobierno de tecnología y estrategia de negocios, aportando una perspectiva única forjada tanto en la alta gerencia como en el directorio.

 

  

Technology Leaders Network, Santiago

 

12 de agosto, 17:00 - 19:00 hrs

 

Cerro el Plomo 6000, oficina 502, Las Condes, Santiago. 

 

Agenda: 

 

  • 17:00 hrs - Llegada y networking con un aperitivo
  • 17:30 - 18:15 hrs - Conversación y sesión de preguntas con Sandra Guazzotti y Juliana Rios
  • 19:00 hrs - Cierre del evento

Reserva tu lugar

Tenemos cupos limitados, por favor regístrate antes del 24 de julio.

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Conoce a tus anfitriones

Craig Stanley

Executive Vice President, Regional Managing Director - Americas, Thoughtworks

Conoce a Craig

Thomas Squeo

Chief Technology Officer & Head of Advisory, Americas, Thoughtworks

Conoce a Thomas

Juliana Velozo

Senior Vice President, Retail, Travel and Transportation, Thoughtworks Latin America

Conoce a Juliana

Viviana Tobar

Vice President, LATAM Market Director, BFSI, Thoughtworks

Conoce a Viviana

Carlos Miranda

Director - Executive Client Partner

Conoce a Carlos