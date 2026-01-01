Technology Leaders Network, Santiago

12 de agosto, 17:00 - 19:00 hrs

Acompáñanos a celebrar la apertura de la nueva oficina de Thoughtworks en Santiago y el lanzamiento de Technology Leaders Network en Chile. Disfruta de una tarde conectando con una comunidad de ejecutivos comprometidos con dar forma al futuro de los negocios y la tecnología en toda la región.

Liderando la transformación de la IA

Todos los líderes tecnológicos hablan de IA. Muy pocos tienen respuestas a las preguntas que realmente importan: ¿Dónde deberíamos invertir? ¿Cómo gestionamos el riesgo sin frenar la innovación? ¿Y qué distingue a las organizaciones que están creando valor duradero de las que solo persiguen la última tendencia?

En esta ocasión, incluiremos una conversación con Sandra Guazzotti, directora de Banco de Chile, Bancolombia, Banchile Pagos y la Universidad Adolfo Ibáñez, y Juliana Rios, Chief Information & Digital Officer de LATAM Airlines, quienes explorarán cómo está evolucionando el liderazgo tecnológico a medida que la IA se convierte en parte del negocio diario. A partir de su experiencia liderando transformaciones tanto desde el directorio como desde la alta gerencia, conversarán sobre cómo los directorios están abordando las inversiones en IA, por qué una transformación exitosa requiere mucho más que adoptar nuevas tecnologías, y cómo empoderar a los equipos para resolver problemas con datos e IA.

Saldrás del evento con perspectivas prácticas sobre cómo conectar estrategia y ejecución, crear las condiciones para que la innovación prospere, y navegar el cambio en una era en la que cada decisión tecnológica se ha convertido en una decisión de negocio.