Insights de cultura

Insights de cultura

Recorrido de carreras, reflexiones sobre inclusión,

nuestro trabajo en tecnología responsable y más
Diversity, equity and inclusion
Tú importas

En Thoughtworks, la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DEI) están en el centro de nuestra identidad como organización. Desde el momento en que te unes a Thoughtworks, formas parte de una comunidad que valora tu individualidad, fomenta el sentido de pertenencia y abraza el impacto único que traes contigo. Creemos que DEI puede impulsar cambios extraordinarios. Por eso, nos comprometemos a crear un espacio de trabajo donde sientas respeto, seguridad y valoración, un lugar donde todas las personas tengan un espacio para pertenecer y crecer. Nuestro compromiso con DEI no es opcional ni temporal; ha sido parte de nuestro ADN desde que comenzamos nuestro camino en 2010, mucho antes de que se volviera tendencia. Este compromiso no solo responde a hacer lo correcto, sino también a nuestra convicción de que los equipos diversos crean soluciones tecnológicas más innovadoras, resilientes y responsables, capaces de abordar los mayores desafíos que enfrentan nuestras y nuestros clientes, la industria y la sociedad. Mientras expandimos nuestros esfuerzos en DEI, seguimos midiendo nuestro progreso, rindiendo cuentas y evolucionando para construir un futuro más inclusivo: para ti, para nuestra comunidad y para el mundo.

Conoce más sobre nuestra gente, enfoque y aliadas

Historias destacadas

XConf: Compartiendo conocimiento y fortaleciendo la comunidad con nuestra conferencia anual de tecnología
Great Place to Work™ certificado en 12 países
Tecnología responsable en la era de GenAI
Transformando la experiencia del cliente
Conoce al equipo detrás del proyecto en Pipefy

Nuestro propósito en acción

Informe de impacto social global

Nuestro propósito es crear un impacto extraordinario. En este informe, describimos las acciones tomadas, las asociaciones establecidas y las perspectivas desarrolladas durante el último año en tecnología responsable, DEI, cambio social y sostenibilidad. El informe también comparte nuestro enfoque en gobernanza, desarrollo y retención de nuestro equipo, y reportes ESG.

Descarga el informe

Contenido relacionado

Thoughtworkers logrando lo extraordinario

Lecturas recomendadas

¿Buscas lo extraordinario con Thoughtworks?

