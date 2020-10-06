Nuestra comunidad de personas especialistas en datos y tecnología piensa de manera disruptiva para ofrecer soluciones prácticas a los desafíos más complejos de nuestros clientes. Somos mentes curiosas que se unen en equipos colaborativos e inclusivos para romper límites y generar un impacto positivo en el mundo, aprovechando el poder de los datos y la inteligencia artificial (IA).
Data engineers
Son responsables de ofrecer a nuestros clientes soluciones escalables y robustas relacionadas con la creación de pipelines, plataformas, organización, gobernanza y calidad de datos. Tienen experiencia en tecnologías en la nube, locales y en procesos de migración.
Data architects
Son responsables de diseñar arquitecturas de referencia que cubren aspectos clave de la gestión de datos, gobernanza, dominios, modelado, integración, seguridad, cumplimiento normativo, entre otros. Lideran procesos como descubrimiento, planificación, estudios de viabilidad y recomendación de marcos, prácticas y herramientas en el mundo de los datos para alcanzar los objetivos de negocio de manera más eficiente.
Data scientists
Identifican oportunidades de negocio y cómo responder a ellas mediante el uso aplicado de datos, maximizando así los resultados de las y los clientes. Tienen un rol estratégico tanto desde el punto de vista técnico como empresarial, proponiendo el uso de técnicas avanzadas de aprendizaje automático, junto con algoritmos y métricas de éxito que permitan evaluar los resultados de los modelos en producción a futuro.
ML engineers
Proveen los componentes técnicos necesarios para habilitar los principios de CD4ML, como herramientas para la versión de experimentos, repositorios de datos, mats de automatización y capas de integración con entornos productivos. Trabajan estrechamente con científicas y científicos de datos, evaluando aspectos de escalabilidad y desempeño en los modelos propuestos.
Data analysts
Son responsables de realizar análisis complejos, proponer indicadores clave de negocio y generar soluciones analíticas que apoyen a las y los clientes en la creación de valor. Tienen experiencia transformando datos en insights mediante el entendimiento del negocio y la creación de tableros automatizados que muestran resultados y facilitan la toma de decisiones.
Javier Molina Sánchez
Senior Data Consultant, Spain
Me considero una persona que siempre está aprendiendo y buscando mejorar continuamente. En el mundo del software, esto es algo que puedes hacer todos los días gracias a los retos que enfrentas, y por eso decidí estudiar Ingeniería en Computación.
Me uní a Thoughtworks como Senior Developer en 2019 porque quería llevar mi carrera al siguiente nivel. Aquí he aprendido muchísimas prácticas, metodologías y técnicas, entre otras cosas, gracias a personas increíbles.
Sin embargo, no me veo como el típico desarrollador que programa en un cuarto oscuro, solo y sin interacción humana. Me encanta hablar con las personas, interactuar y entender los diferentes puntos de vista. Pero, sobre todo, me apasiona entender el negocio para llevar el producto en el que trabajamos al siguiente nivel.
Kelsey Bayer
Lead Data Engineer, Munich
Kelsey es Lead Data Engineer en Thoughtworks, con experiencia en acústica de laboratorio (lingüística) y actualmente trabaja como Software Developer, Cloud Infrastructure Specialist e Data Engineer. Le apasiona ayudar a clientes a desarrollar productos que resuelvan problemas reales y validados del negocio, construyendo soluciones de manera pragmática y moderna, y entrenando equipos en comportamientos de alto rendimiento.
Habla con Kelsey sobre prácticas sostenibles (tanto tecnológicas como no tecnológicas) en la era del cambio climático o sobre cómo los datos pueden contribuir a abordar este tema urgente a nivel global.
Tiankai Feng
Head of Data Strategy & Data Governance Services, Europe
Soy el Head of Data Strategy & Data Governance Services en Thoughtworks Europe. Después de trabajar más de una década en análisis de datos, gobernanza y estrategia de datos, descubrí una pasión especial por la dimensión humana de los datos: colaboración, comunicación y creatividad.
Me gusta hacer que los datos sean más comprensibles, accesibles y divertidos a través de la música y los memes. Los datos deben desafiar nuestras suposiciones e instintos de vez en cuando. Si no lo hacen, algo está mal.
