Senior Data Consultant, Spain

Me considero una persona que siempre está aprendiendo y buscando mejorar continuamente. En el mundo del software, esto es algo que puedes hacer todos los días gracias a los retos que enfrentas, y por eso decidí estudiar Ingeniería en Computación.

Me uní a Thoughtworks como Senior Developer en 2019 porque quería llevar mi carrera al siguiente nivel. Aquí he aprendido muchísimas prácticas, metodologías y técnicas, entre otras cosas, gracias a personas increíbles.

Sin embargo, no me veo como el típico desarrollador que programa en un cuarto oscuro, solo y sin interacción humana. Me encanta hablar con las personas, interactuar y entender los diferentes puntos de vista. Pero, sobre todo, me apasiona entender el negocio para llevar el producto en el que trabajamos al siguiente nivel.