Transformación digital y operaciones
Transformación Digital y operaciones
¿Qué hace falta para que las empresas prosperen en la era digital? Lo hacemos con una fórmula que pone la evolución organizativa en primer plano. Implica alinearse en torno a los resultados de los clientes y capacitar a las personas. Desarrollar un plan de ejecución pragmático y racionalizar los procesos. Centrando las inversiones y aportando valor más rápidamente.
¿El resultado? Una organización evolutiva que puede hacer frente a las continuas disrupciones del mercado, aprovechar las nuevas oportunidades a medida que surgen y capitalizar la tecnología para acelerar el crecimiento.
Las organizaciones se enfrentan al reto de transformarse para adaptarse y crecer ante la continua disrupción. Las empresas digitales modernas tienen una ventaja: han aprendido a adaptarse, pero deben seguir evolucionando sus procesos, personas y tecnología para innovar y competir continuamente.
¿Cómo podemos ayudarte?
Transformación de la entrega
Construye una capacidad de entrega de software ágil de alto rendimiento evolucionando tus habilidades, prácticas, estructuras y culturas de equipo.
Estrategia tecnológica
Habilita tu estrategia empresarial y ofrece nuevas capacidades con una hoja de ruta tecnológica definida e inversiones alineadas.
Fluidez digital
Crea una transformación empresarial sostenible aclarando tu aspiración digital y tus resultados estratégicos.
Transformación de la organización
Acelera el crecimiento transformando la cultura, el modelo operativo y la forma de trabajar de tu organización.
Gestión de carteras basada en el valor
Crea visibilidad y transparencia organizativas para medir mejor tus progresos mediante la alineación de las inversiones y los resultados estratégicos.
Servicios de asesoramiento ejecutivo
Impulsa la transformación con prácticas de liderazgo transparentes que te ayuden a sortear la ambigüedad.
Formación en fundamentos digitales
Mejora tus capacidades organizativas con prácticas empresariales digitales ágiles y modernas.
Estrategia de talento digital
Ejecuta iniciativas digitales estratégicas mediante el desarrollo, la contratación y la retención de talentos de alto rendimiento.
Las empresas digitales modernas se definen por la capacidad de anticiparse al cambio y adoptarlo, en lugar de adaptarse a él a posteriori. Eliminan las áreas de fricción interna para apoyar formas de trabajo más fluidas, y aprovechan la tecnología para identificar y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. En este número de Perspectives, desglosamos los bloques a partir de los cuales se construyen las empresas digitales modernas.
Visión estratégica. Ejecución pragmática. Evolución acelerada.
- Reunimos a toda tu organización para ayudarte a crear una visión holística de la transformación.
- Te ayudamos a navegar por tu propio camino digital basándonos en nuestra experiencia de trabajo en múltiples dominios empresariales y tecnológicos, y en diferentes geografías y culturas de trabajo en todo el mundo.
- Utilizamos nuestro modelo de fluidez digital para ayudarte a entender tus aspiraciones, tu preparación y tus capacidades.
- Trabajamos contigo para crear una hoja de ruta pragmática que te permita ofrecer valor más rápidamente.
Historias de cliente
-
Client storyBluestone: La nueva plataforma digital de préstamos allana el camino para una transformación evolutivaDescubre más
-
Client storyGrupo REA: Colaboración para transformar los servicios inmobiliarios en todo el mundoLearn more
-
Client storyXapo: Transformación digital - Creación de un banco digital más rápido, escalable y preparado para el futuroDescubre más
Uno de los beneficios reales de trabajar con Thoughtworks fue que no nos trataron como a un cliente, sino como a un socio. Eso significó que obtuvimos un resultado mucho mejor en mucho menos tiempo.
Contenido destacado
-
PublicationModelo de fluidez digitalDescúbrelo ahora
-
BookPlan de juego de la transformación digitalDescubre más
-
BlogCinco cosas que todos los ejecutivos deberían saber sobre la tecnología (y por qué es más importante que nunca)Descubre más
-
BookEdge: Transformación digital impulsada por el valorLeer más
-
ArticleCómo lograr la preparación para el tablero digital en 5 pasosAprende más
-
ReportDominio de la tecnología: el nuevo imperativo para el crecimiento, el liderazgo y la agilidad de las empresasLeer más
Nuestros líderes
Suscríbete para recibir más información
Thoughtworks ofrece menos de esas prácticas de consultoría tradicionales que hacen que los proyectos de modernización se estanquen o fracasen y más de los enfoques únicos de Thoughtworks que potencian a nuestros clientes con resiliencia, agilidad y escala. Mantente al día con nuestras últimas ideas, eventos y conversaciones.