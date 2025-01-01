Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Transformación Digital y operaciones

 

¿Qué hace falta para que las empresas prosperen en la era digital? Lo hacemos con una fórmula que pone la evolución organizativa en primer plano. ﻿﻿Implica alinearse en torno a los resultados de los clientes y capacitar a las personas. Desarrollar un plan de ejecución pragmático y racionalizar los procesos. Centrando las inversiones y aportando valor más rápidamente.

 

﻿¿El resultado? Una organización evolutiva que puede hacer frente a las continuas disrupciones del mercado, aprovechar las nuevas oportunidades a medida que surgen y capitalizar la tecnología para acelerar el crecimiento.

Las organizaciones se enfrentan al reto de transformarse para adaptarse y crecer ante la continua disrupción. Las empresas digitales modernas tienen una ventaja: han aprendido a adaptarse, pero deben seguir evolucionando sus procesos, personas y tecnología para innovar y competir continuamente.

¿Cómo podemos ayudarte?

Transformación de la entrega

Construye una capacidad de entrega de software ágil de alto rendimiento evolucionando tus habilidades, prácticas, estructuras y culturas de equipo.

Estrategia tecnológica

Habilita tu estrategia empresarial y ofrece nuevas capacidades con una hoja de ruta tecnológica definida e inversiones alineadas.

Fluidez digital

Crea una transformación empresarial sostenible aclarando tu aspiración digital y tus resultados estratégicos.

Transformación de la organización

Acelera el crecimiento transformando la cultura, el modelo operativo y la forma de trabajar de tu organización.

Gestión de carteras basada en el valor

Crea visibilidad y transparencia organizativas para medir mejor tus progresos mediante la alineación de las inversiones y los resultados estratégicos.

Servicios de asesoramiento ejecutivo

Impulsa la transformación con prácticas de liderazgo transparentes que te ayuden a sortear la ambigüedad.

Formación en fundamentos digitales

Mejora tus capacidades organizativas con prácticas empresariales digitales ágiles y modernas.

Estrategia de talento digital

Ejecuta iniciativas digitales estratégicas mediante el desarrollo, la contratación y la retención de talentos de alto rendimiento.

Report
Convirtiéndose en una empresa digital moderna

Las empresas digitales modernas se definen por la capacidad de anticiparse al cambio y adoptarlo, en lugar de adaptarse a él a posteriori. Eliminan las áreas de fricción interna para apoyar formas de trabajo más fluidas, y aprovechan la tecnología para identificar y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. En este número de Perspectives, desglosamos los bloques a partir de los cuales se construyen las empresas digitales modernas.

Leer el reporte completo

Visión estratégica. Ejecución pragmática. Evolución acelerada.

 

  • Reunimos a toda tu organización para ayudarte a crear una visión holística de la transformación. 
  • Te ayudamos a navegar por tu propio camino digital basándonos en nuestra experiencia de trabajo en múltiples dominios empresariales y tecnológicos, y en diferentes geografías y culturas de trabajo en todo el mundo. 
  • Utilizamos nuestro modelo de fluidez digital para ayudarte a entender tus aspiraciones, tu preparación y tus capacidades.
  • Trabajamos contigo para crear una hoja de ruta pragmática que te permita ofrecer valor más rápidamente.

Historias de cliente

Uno de los beneficios reales de trabajar con Thoughtworks fue que no nos trataron como a un cliente, sino como a un socio. Eso significó que obtuvimos un resultado mucho mejor en mucho menos tiempo.
Campbell Smyth
CEO, Bluestone

Contenido destacado

Nuestros líderes

David Robinson

David Robinson

Digital Transformation

Partner

Conoce a David
Gary Obrien

Gary O'Brien

Digital Transformation

Director

Conoce a Gary
Kathy Gettelfinger

Kathy Gettelfinger

Digital Transformation Partner

Conoce a Kathy

