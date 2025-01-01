Entrega software más rápido — sin comprometer la calidad ni la fiabilidad

Uno de los desafíos constantes en el desarrollo de software es entregar rápidamente sin comprometer la calidad y la confiabilidad. El despliegue continuo surgió como una práctica para abordar este problema, ayudando a los desarrolladores no solo a llevar el software a producción más rápido, sino también a capturar problemas y hacer mejoras continuas en el código.

Sin embargo, realizar despliegue continuo puede ser intimidante y difícil si nunca lo has hecho antes. Por eso, en este libro, Valentina Servile desglosa el tema y te guía a través de los principios y técnicas necesarias para implementar el despliegue continuo de manera efectiva.

Cubriendo todo, desde la mentalidad y los requisitos tecnológicos que exige el despliegue continuo, hasta dividir el trabajo para que sea más fácil de entregar utilizando esta práctica, Servile se basa en su experiencia como ingeniera de software y en las perspectivas de colegas para proporcionarte una guía esencial sobre una práctica importante en el desarrollo moderno de software.