Entrega software más rápido — sin comprometer la calidad ni la fiabilidad
Uno de los desafíos constantes en el desarrollo de software es entregar rápidamente sin comprometer la calidad y la confiabilidad. El despliegue continuo surgió como una práctica para abordar este problema, ayudando a los desarrolladores no solo a llevar el software a producción más rápido, sino también a capturar problemas y hacer mejoras continuas en el código.
Sin embargo, realizar despliegue continuo puede ser intimidante y difícil si nunca lo has hecho antes. Por eso, en este libro, Valentina Servile desglosa el tema y te guía a través de los principios y técnicas necesarias para implementar el despliegue continuo de manera efectiva.
Cubriendo todo, desde la mentalidad y los requisitos tecnológicos que exige el despliegue continuo, hasta dividir el trabajo para que sea más fácil de entregar utilizando esta práctica, Servile se basa en su experiencia como ingeniera de software y en las perspectivas de colegas para proporcionarte una guía esencial sobre una práctica importante en el desarrollo moderno de software.
Descubre cómo el slicing horizontal y vertical pueden habilitar un despliegue continuo exitoso.
Aprende cómo construir una cultura preparada para abrazar el despliegue continuo.
Aprende a usar toggles de características para abordar problemas y optimizar tu código rápidamente.
Desde industrias reguladas hasta caminos obstruidos hacia producción, descubre cómo hacer que el despliegue continuo funcione.
Lee un capítulo gratis (inglés)
Echa un vistazo al primer capítulo de Continuous Deployment.
Usa el lector de PDF a la derecha o haz clic abajo para descargar y guardar el documento en tu dispositivo.
Valentina Servile
Lead Software Developer
Valentina Servile es una desarrolladora full-stack orientada a la web y líder técnica en Thoughtworks. Construye aplicaciones web robustas y sistemas backend, y tiene una pasión particular por el código limpio, la arquitectura y las pruebas como habilitadores para el desarrollo ágil.
Su experiencia abarca desde clientes en startups hasta empresas de gran escala; sin importar con quién trabaje, está completamente comprometida en ayudar a establecer una cultura DevOps efectiva.