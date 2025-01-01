Las organizaciones enfrentan retos a la hora de proporcionar datos y análisis fiables al ritmo que exige el negocio. A medidad que la escala y la diversidad de los datos aumentan, los equipos y las soluciones tradicionales y centralizadas son incapaces de seguir el ritmo. Además, los esfuerzos de gobernanza de datos ineficaces y obsoletos dan lugar a una falta de confianza en los datos empresariales.
Thoughtworks ha sido pionero en la creación del concepto Data Mesh o Malla de Datos para abordar algunos de estos retos específicos. Ayudamos a los clientes a adoptar Data Mesh para permitir que los equipos de productos de datos independientes proporcionen datos y análisis de forma rápida y responsable. Combinando nuestra experiencia en datos con la potencia de los servicios de datos y análisis de AWS, le ayudamos a liberar el poder de Data Mesh y a obtener valor de sus iniciativas de datos de forma más rápida y continua, y en última instancia, a pasar a ofrecer un valor superior a través de los ecosistemas de datos.
¿No sabes por dónde empezar? Nuestras ofertas de Data Mesh con AWS pueden ayudarte a comenzar tu viaje de malla de datos, independientemente de dónde te encuentres en tu viaje de modernización de datos.
Nuestro diferenciador - crear valor empresarial a escala con Data Mesh
Somos líderes de pensamiento en el desarrollo de Data Mesh y hemos guiado a muchos clientes en este viaje.
Aportamos experiencia en la implantación y automatización del proceso de gobernanza de datos.
Aportamos amplios conocimientos técnicos en arquitectura e ingeniería de datos.
Nuestro enfoque de Data Mesh y la analítica de datos avanza, a la par que aprovecha las lecciones aprendidas de las arquitecturas distribuidas modernas y el pensamiento de plataforma para lograr el éxito en los servicios de datos.
Thoughtworks ha sido pionera en muchas de las prácticas estándar actuales del sector: desarrollo ágil de software, entrega continua y microservicios. Cuando todo el software es cada vez más inteligente, estar a la vanguardia del desarrollo de Datos e IA es natural para nosotros.
Nuestras soluciones para iniciar con Data Mesh en AWS
Data Mesh clinic
Evalúa tu situación en relación con Data Mesh y crea conjuntamente una ruta de alto nivel para adoptar Data Mesh a través de un taller de dos horas con nuestros expertos.
Data Mesh readiness workshop
Un taller de un día sobre Data Mesh diseñado para educar a tus líderes de datos y a las partes interesadas del negocio para crear una comprensión precisa y compartida de Data Mesh.
Data Mesh accelerate lean workshop
Un taller de cinco días para desglosar la visión de Data Mesh para tu organización hasta llegar a un caso de uso, utilizando el enfoque Lean Value Tree.
Data Mesh discovery workshop
Un taller de discovery de 4 a 6 semanas para establecer una visión de Data Mesh: elaboración de casos de uso, diseño de productos de datos y estrategia de plataforma para la implantación de Data Mesh.
Data Mesh Proof of Value
Un programa de 4 a 6 meses para establecer y poner en práctica la visión de Data Mesh: las plataformas, los equipos de producto, la infraestructura de entrega de datos y la aplicación de los primeros casos de uso de Data Mesh.
