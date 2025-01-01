Las organizaciones enfrentan retos a la hora de proporcionar datos y análisis fiables al ritmo que exige el negocio. A medidad que la escala y la diversidad de los datos aumentan, los equipos y las soluciones tradicionales y centralizadas son incapaces de seguir el ritmo. Además, los esfuerzos de gobernanza de datos ineficaces y obsoletos dan lugar a una falta de confianza en los datos empresariales.

Thoughtworks ha sido pionero en la creación del concepto Data Mesh o Malla de Datos para abordar algunos de estos retos específicos. Ayudamos a los clientes a adoptar Data Mesh para permitir que los equipos de productos de datos independientes proporcionen datos y análisis de forma rápida y responsable. Combinando nuestra experiencia en datos con la potencia de los servicios de datos y análisis de AWS, le ayudamos a liberar el poder de Data Mesh y a obtener valor de sus iniciativas de datos de forma más rápida y continua, y en última instancia, a pasar a ofrecer un valor superior a través de los ecosistemas de datos.

¿No sabes por dónde empezar? Nuestras ofertas de Data Mesh con AWS pueden ayudarte a comenzar tu viaje de malla de datos, independientemente de dónde te encuentres en tu viaje de modernización de datos.