Evoluciona tu plataforma de datos para alcanzar el éxito con la inteligencia artificial generativa

Se pronostica que la inteligencia artificial generativa (GenAI) se convertirá en un mercado de $1.3 billones de dólares para el 2032 y representa una de las mayores y más claras oportunidades para organizaciones en una amplia gama de industrias. Pero cuando estás construyendo e implementando tus propios casos de uso de GenAI, el éxito está lejos de estar garantizado.

Entre el 60% y el 80% de todos los proyectos de inteligencia artificial fallan. Hay muchos factores diferentes que contribuyen o causan el fracaso de proyectos de inteligencia artificial, pero los más comunes que hemos encontrado son organizaciones que se lanzan a abrazar GenAI sin primero establecer una base de datos lista para la inteligencia artificial, o sin articular cómo GenAI se integrará en sus flujos de trabajo para crear valor para empleados y clientes.

La inteligencia artificial generativa exige plataformas de datos altamente capaces

Para generar salidas valiosas y confiables, los modelos de inteligencia artificial requieren cantidades significativas de datos descubribles y de alta calidad. Para muchas organizaciones que dan sus primeros pasos en este espacio, aquí es donde las cosas se complican.

Es un área fresca de oportunidad digital, pero una que requiere que las organizaciones aborden muchos de sus desafíos de datos subyacentes antes de que pueda ser totalmente explotada y utilizada para crear valor empresarial. Prácticamente, adoptar GenAI requiere que los equipos hagan cinco cosas clave:

1) Alinear sus estrategias de datos e inteligencia artificials: Si GenAI está a punto de convertirse en uno de los casos de uso más exigentes para tus datos, tu estrategia de datos debe evolucionar para respaldarlo. Las estrategias deben alinearse para garantizar que se recopilen, procesen y almacenen los datos adecuados de la manera correcta para alimentar tus modelos y aplicaciones.

2) Adoptar el pensamiento de productos de datos: La inteligencia artificial generativa es, como su nombre indica, un generador de salidas valiosas. Pero también es un consumidor de datos. Por lo tanto, es muy útil comenzar a gestionar y tratar tus datos como un producto, y evolucionar tus productos en torno a las necesidades de las aplicaciones que los consumen.

3) Automatizar tanto como sea posible: Llevar modelos de inteligencia artificial a producción puede ser un proceso largo y complejo. MLOps puede ayudarte a automatizar la capacitación, implementación, monitoreo y ciclos de retroalimentación para ayudarte a comenzar a generar valor a partir de GenAI de manera rápida y repetible.

4) Crear procesos repetibles y auditables: El uso responsable y ético de la inteligencia artificial exige total transparencia en el proceso. Al construir procesos repetibles y auditables, puedes simplificar la gobernanza de la inteligencia artificial y asegurarte de que los modelos sean explicables, y que tus operaciones cumplan con las regulaciones emergentes.

5) Construir plataformas de datos robustas: Cada organización que utiliza GenAI necesita una plataforma de datos que esté equipada con las capacidades adecuadas para garantizar que los datos correctos de la más alta calidad estén disponibles y se entreguen de la manera correcta.

Centrémonos en ese último punto y exploremos cómo los equipos pueden construir plataformas de datos con las capacidades para respaldar sus objetivos de inteligencia artificial generativa.

Las 4 etapas de la evolución de la plataforma de datos para la inteligencia artificial generativa

La clave para proyectos de GenAI exitosos es asegurarse de que tus plataformas de datos tengan las capacidades necesarias para respaldarlo y habilitarlo. Hablando en términos generales, las capacidades que tu plataforma de datos necesita dependerán de la profundidad y sofisticación de tus planes de GenAI.

Para ilustrar eso, podemos desglosar las evoluciones de la plataforma de datos para GenAI en cuatro niveles.