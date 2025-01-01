La oferta de servicios de modernización de aplicaciones de Thoughtworks proporciona resultados empresariales cuantificables mediante la modernización específica de una aplicación o subconjunto de su cartera de aplicaciones. Nuestro enfoque altamente iterativo garantiza la entrega continua de valor de principio a fin.

GCP y Thoughtworks combinan nuestra profunda infraestructura, automatización avanzada, rico ecosistema de servicios para dirigir empresas modernas, junto con experiencia en modernización de aplicaciones, arquitectura empresarial y profundas capacidades ágiles. Hemos desarrollado este enfoque holístico y único de la modernización para ayudar a los clientes a rediseñar las organizaciones, evolucionar la arquitectura y transformar las aplicaciones empresariales y los equipos de ingeniería, permitiéndoles crear valor rápidamente.