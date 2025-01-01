Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Google Cloud y Thoughtworks: Modernización de aplicaciones

Google Cloud
La oferta de servicios de modernización de aplicaciones de Thoughtworks proporciona resultados empresariales cuantificables mediante la modernización específica de una aplicación o subconjunto de su cartera de aplicaciones. Nuestro enfoque altamente iterativo garantiza la entrega continua de valor de principio a fin.

 

GCP y Thoughtworks combinan nuestra profunda infraestructura, automatización avanzada, rico ecosistema de servicios para dirigir empresas modernas, junto con experiencia en modernización de aplicaciones, arquitectura empresarial y profundas capacidades ágiles. Hemos desarrollado este enfoque holístico y único de la modernización para ayudar a los clientes a rediseñar las organizaciones, evolucionar la arquitectura y transformar las aplicaciones empresariales y los equipos de ingeniería, permitiéndoles crear valor rápidamente.

 

Las empresas buscan formas de extraer un mayor valor de sus aplicaciones críticas para el negocio, al tiempo que se someten a la transformación digital para lograr agilidad empresarial, acceso a conocimientos, eficiencia operativa y resistencia y escalabilidad.

 

La oferta de servicios de modernización de aplicaciones de Thoughtworks es un enfoque probado para reimaginar una aplicación, o un subconjunto de aplicaciones, a la nube nativa aprovechando las principales prácticas de ingeniería de software.

 

Nuestro enfoque de "construir lo correcto y construirlo bien" en todos nuestros compromisos garantizará que lo que construimos está alineado con los resultados empresariales y que aportamos valor empresarial de forma incremental.

Historias de clientes de modernización de aplicaciones

