La oferta de servicios de modernización de aplicaciones de Thoughtworks proporciona resultados empresariales cuantificables mediante la modernización específica de una aplicación o subconjunto de su cartera de aplicaciones. Nuestro enfoque altamente iterativo garantiza la entrega continua de valor de principio a fin.
GCP y Thoughtworks combinan nuestra profunda infraestructura, automatización avanzada, rico ecosistema de servicios para dirigir empresas modernas, junto con experiencia en modernización de aplicaciones, arquitectura empresarial y profundas capacidades ágiles. Hemos desarrollado este enfoque holístico y único de la modernización para ayudar a los clientes a rediseñar las organizaciones, evolucionar la arquitectura y transformar las aplicaciones empresariales y los equipos de ingeniería, permitiéndoles crear valor rápidamente.
Diferencia entre Google Cloud y Thoughtworks
Un enfoque de "corte fino"
Pensamiento estratégico centrado en la empresa
Técnicas de modernización y punto de vista probados
Base para una mayor modernización
Orientación experta cultural y de procesos
Las empresas buscan formas de extraer un mayor valor de sus aplicaciones críticas para el negocio, al tiempo que se someten a la transformación digital para lograr agilidad empresarial, acceso a conocimientos, eficiencia operativa y resistencia y escalabilidad.
La oferta de servicios de modernización de aplicaciones de Thoughtworks es un enfoque probado para reimaginar una aplicación, o un subconjunto de aplicaciones, a la nube nativa aprovechando las principales prácticas de ingeniería de software.
Nuestro enfoque de "construir lo correcto y construirlo bien" en todos nuestros compromisos garantizará que lo que construimos está alineado con los resultados empresariales y que aportamos valor empresarial de forma incremental.
