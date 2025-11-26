Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
AIOps en la Plataforma de Aplicaciones de TI
Bancolombia y Thoughtworks:

AIOps en la Plataforma de Aplicaciones de TI

Una conversación durante Bintec 2025
Anfitrión del podcast Vanessa Zuluaga, Galo Becerra, Juan David Giraldo y Yony Escobar
November 26, 2025 | 27 min 06 sec

Breve resumen

Un episodio especial desde Bintec 2025 donde Bancolombia y Thoughtworks comparten cómo están aplicando AIOps para transformar la gestión de infraestructura y operaciones TI. A través de casos reales, resultados y aprendizajes, sus líderes explican cómo la inteligencia artificial está optimizando la plataforma de aplicaciones del banco y preparando el camino para una operación más eficiente, automatizada y resiliente en el futuro.