AIOps en la Plataforma de Aplicaciones de TI

Un episodio especial desde Bintec 2025 donde Bancolombia y Thoughtworks comparten cómo están aplicando AIOps para transformar la gestión de infraestructura y operaciones TI. A través de casos reales, resultados y aprendizajes, sus líderes explican cómo la inteligencia artificial está optimizando la plataforma de aplicaciones del banco y preparando el camino para una operación más eficiente, automatizada y resiliente en el futuro.