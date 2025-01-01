Mejora la economía de tu nube con FinOps

Aprovechar la nube es una parte fundamental de cualquier transformación digital, pero averiguar cómo maximizar el valor empresarial de su inversión es igualmente difícil.

El crecimiento de los ingresos no justifica el aumento del gasto en la nube. Los equipos de tecnología e infraestructura no disponen de las herramientas, el enfoque o la recopilación y difusión de datos adecuados, lo que obliga a los equipos de producto a replantearse las hojas de ruta y el alcance de las soluciones. Tanto si ya está en la nube como si planea pasarse a ella, su empresa necesita una estrategia interfuncional para ofrecer una mayor responsabilidad financiera por el ahorro de costes, la agilidad, la reducción del riesgo empresarial, la mejora de la calidad del código y la eficacia en ingeniería.