Mejora la economía de tu nube con FinOps
Aprovechar la nube es una parte fundamental de cualquier transformación digital, pero averiguar cómo maximizar el valor empresarial de su inversión es igualmente difícil.
El crecimiento de los ingresos no justifica el aumento del gasto en la nube. Los equipos de tecnología e infraestructura no disponen de las herramientas, el enfoque o la recopilación y difusión de datos adecuados, lo que obliga a los equipos de producto a replantearse las hojas de ruta y el alcance de las soluciones. Tanto si ya está en la nube como si planea pasarse a ella, su empresa necesita una estrategia interfuncional para ofrecer una mayor responsabilidad financiera por el ahorro de costes, la agilidad, la reducción del riesgo empresarial, la mejora de la calidad del código y la eficacia en ingeniería.
Nuestro enfoque único para optimizar las inversiones en la nube
Las ofertas existentes de Finops se centran en informar de los problemas con soluciones recomendadas o en automatizar los compromisos de uso. Nuestro enfoque proporciona una solución automatizada integral de los problemas.
Basándonos en años de optimización de la plataforma de entrega, creamos soluciones sólidas y sostenibles específicas para los problemas de cada cliente con el fin de generar un valor empresarial tangible y cuantificable. A diferencia de los principios básicos de FinOps que requieren una implementación desde cero, no intentamos reinventar la rueda. En su lugar, utilizamos herramientas de terceros cuando procede y aprovechamos décadas de experiencia en ingeniería de software y en la nube para establecer una plantilla estratégica para la toma de decisiones en la nube, la previsión precisa de costos y la gestión continua, creando la memoria muscular organizativa para el éxito continuo.
Nuestra solución FinOps te ayudará a:
- Optimizar los costos de la nube
- Aumentar los ingresos y los márgenes brutos
- Reducir la huella de carbono en la nube
Un diferenciador sostenible
Nuestra solución GreenOps concilia la creciente dependencia de los centros de datos en la nube con la exigencia de una mayor responsabilidad medioambiental. GreenOps es una práctica cultural que permite a las organizaciones considerar y optimizar el carbono y la energía como métricas clave para las decisiones basadas en datos en tecnología y operaciones en nuestra solución FinOps.
A menudo, el ahorro de costos puede equivaler a un ahorro potencial de carbono. Al considerar el ahorro de costes y la optimización del carbono bajo el mismo prisma, pretendemos impulsar el éxito organizativo dentro de la economía y la sostenibilidad de la nube.
Contenido recomendado
Recibe las últimas novedades en tu bandeja de entrada
Sumérgete en décadas de experiencia global y descubre lo que realmente se necesita para hacer realidad la modernización empresarial, ofrecer plataformas digitales revolucionarias y maximizar las ventajas de la nube. Mantente al día con nuestras últimas ideas, eventos y conversaciones.