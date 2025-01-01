Alumni
Maria KrastevaConsultant Developer
María se unió a Thoughtworks en Santiago, Chile en 2021 como Consultora Graduada de Desarrollo de Software. Sus intereses incluyen frontend, TDD y democratización de la tecnología. Tiene una gran pasión por el feminismo, la igualdad de derechos, la accesibilidad y el diseño de productos, por lo que ha formado parte de la creación de contenido para nuevas contrataciones, AccessibleMente, Pride Theme Advisory y una serie de otras iniciativas internas.
Actualmente vive en Santiago de Chile y recientemente adoptó un perro.