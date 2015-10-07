Introducción a las Analíticas Ágiles

Un enfoque basado en el valor para Business Intelligence y Data Warehousing

This article is the first chapter from the book Agile Analytics: A Value-Driven Approach to Business Intelligence and Data Warehousing.

Desarrollo de Sistemas al Estilo Alpino

¿Qué son las Analíticas Ágiles?

Estas son las Analíticas Ágiles

Principios Guía

Nuestra mayor prioridad es satisfacer al usuario de sistemas DW/BI mediante la entrega temprana y continua de funcionalidades con valor.

Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al usuario de sistemas DW/BI.

Entregamos funcionalidades nuevas a los usuarios DW/BI frecuentemente, cada semana.

Los usuarios, los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.

Los proyectos se desarrollan en torno a expertos en inteligencia de negocio motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.

El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y a sus miembros es la conversación cara a cara.

Un sistema de inteligencia de negocios funcionando es la medida principal de progreso.

Reconocemos el balance entre el alcance, el itinerario y los costos del proyecto. El equipo de data warehousing debe ser capaz de mantener un ritmo constante de forma indefinida.

La atención continua a las mejores prácticas de datawarehousing mejora la Agilidad.

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados.

A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

Mitos y Conceptos Erróneos

Arquitecturas de Data Warehousing y Conjuntos de Habilidades

Arquitecturas Conceptuales de Data Warehousing

Habilidades Técnicas Diversas y Dispares

¿Por qué necesitamos de Analíticas Ágiles?

Primera Verdad: Construir sistemas DW/BI es difícil

Falta de experiencia. La mayoría de las organizaciones no construyen múltiples sistemas DW/BI, y durante el proceso no tienen la oportunidad de madurar a través de la experiencia. Objetivos ambiciosos. Las organizaciones a menudo construyen data warehouse empresariales, o al menos un data mart transversal lo cual hace el proceso más complejo. Conocimiento del dominio versus experiencia en el tema. Los practicantes de DW/BI a menudo tienen una amplia experiencia en Inteligencia de Negocios pero no en el dominio del negocio de la organización, causando brechas en el entendimiento. Los usuarios del negocio típicamente no saben qué pueden o deberían esperar de un sistema DW/BI. Expectativas irrealistas. Los usuarios de negocio a menudo piensan que los sistemas de data warehouse son una aplicación plug-and-play que obtles proporcionará información milagrosa rápidamente. Fenómeno del usuario educado. A medida que los usuarios obtienen una mejor comprensión de data warehousing, sus necesidades y deseos cambian. Disparando al mensajero. Los sistemas DW/BI son como encender una luz brillante en el ático: es posible que no te guste lo que encuentres. Cuando el sistema expone los problemas de calidad de los datos, los usuarios comerciales tienden a desconfiar del sistema DW/BI. Centrarse en la tecnología. Las organizaciones a menudo ven un sistema DW/BI como una aplicación de TI en lugar de un esfuerzo conjunto entre partes interesadas del negocio y desarrolladores de TI. Habilidades especializadas. El data warehousing requiere un conjunto de habilidades completamente diferente al de los administradores de bases de datos (DBA por sus siglas en inglés) y los desarrolladores. La mayoría de las organizaciones no tienen personal con experiencia adecuada en estas áreas. Múltiples habilidades. El data warehousing requiere una multitud de habilidades únicas y distintas, como modelado multidimensional, limpieza de datos, desarrollo de ETL, diseño OLAP, desarrollo de aplicaciones, etc.

Segunda verdad: El desarrollo de proyectos DW/BI fallan a menudo

El proyecto está sobre el presupuesto.

El calendario se ha pospuesto.

Algunas funcionalidades esperadas no fueron implementadas.

Los usuarios están descontentos.

El rendimiento es inaceptable.

La disponibilidad de las aplicaciones de data warehouse es pobre.

No hay capacidad de expandirse.

Los datos y/o informes son pobres.

El costo del proyecto no lo justifica.

La gerencia no reconoce los beneficios del proyecto.

Tercera verdad: Es mejor fallar rápido y adaptarse

¿Ser ágiles es realmente mejor?

Los gerentes tradicionales esperan que los proyectos se ajusten a un plazo y luego se retrasen; Los gerentes ágiles esperan que los proyectos primero se retrasen y luego se ajusten al cronograma.

Las dificultades de las Analiticas Ágiles

Introduciendo FlixBuster Analytics

Resumen