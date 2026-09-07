Entender Thoughtworks Ready to Hire: qué significa para tu postulación

¿Qué es Thoughtworks Ready to Hire?

Ready to Hire es la forma en que Thoughtworks mantiene el contacto con las personas candidatas que han completado satisfactoriamente todo el proceso de evaluación.

Pasar por un proceso de contratación requiere tiempo, energía y dedicación. Llegar a esta etapa significa que has cumplido con todos los criterios técnicos, culturales y de liderazgo correspondientes a tu rol.

Es posible que se requieran entrevistas adicionales. La persona responsable de tu proceso de selección te mantendrá al tanto de los pasos necesarios según tu caso particular. Si bien completar estas etapas demuestra que tienes un perfil sólido para Thoughtworks, factores externos como cambios en el alcance de los proyectos, nuevas necesidades del negocio o la selección de otra persona candidata para una vacante inmediata pueden hacer que no sea posible extender una oferta en ese momento.

Aquí es donde entra Ready to Hire. En lugar de pedirte que vuelvas a postularte en el futuro, Thoughtworks mantiene activa tu postulación dentro de un grupo prioritario de talento para que tu perfil siga siendo considerado para próximas oportunidades.

Es importante saberlo: Thoughtworks no mantiene personas candidatas en espera para roles que no existen. Cada vacante pasa por un proceso exhaustivo de revisión y aprobación antes de comenzar el proceso de contratación.

¿Qué significa esto para ti?

Formar parte de Ready to Hire ofrece algunos beneficios durante tu proceso con Thoughtworks:

Estatus prioritario: Como ya completaste todas las etapas de entrevistas principales y específicas requeridas, tu perfil será considerado de manera prioritaria cuando surja una vacante que coincida con tu experiencia, antes que el de personas candidatas que recién comienzan el proceso de entrevistas.

Como ya completaste todas las etapas de entrevistas principales y específicas requeridas, tu perfil será considerado de manera prioritaria cuando surja una vacante que coincida con tu experiencia, antes que el de personas candidatas que recién comienzan el proceso de entrevistas. Contacto continuo: Mantendrás contacto directo con el equipo de talento y recibirás información sobre lo que ocurre en las comunidades tecnológicas de Thoughtworks.

Mantendrás contacto directo con el equipo de talento y recibirás información sobre lo que ocurre en las comunidades tecnológicas de Thoughtworks. Espacio para crecer: Puedes aprovechar las oportunidades de desarrollo compartidas durante tus sesiones de feedback para seguir fortaleciendo tus habilidades mientras esperas.

Puedes aprovechar las oportunidades de desarrollo compartidas durante tus sesiones de feedback para seguir fortaleciendo tus habilidades mientras esperas. Actualizaciones trimestrales: Cada trimestre recibirás un newsletter con novedades de Thoughtworks para que puedas mantenerte al tanto de la situación y de las oportunidades que puedan surgir.

¿Qué sucede cuando se abre un rol que coincide con tu perfil?

1. Contacto directo

Recibirás un correo electrónico para conocer tu situación profesional actual, tu interés en la oportunidad y tu disponibilidad. También se confirmarán los requisitos específicos del rol y los detalles del stack tecnológico.

2. Alineación rápida y próximos pasos

Una vez que confirmes tu interés, se coordinará una breve conversación para revisar los detalles y hablar sobre los próximos pasos. La persona responsable de tu proceso de selección te explicará todo con claridad para que sepas exactamente qué esperar.