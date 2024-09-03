No se trata solo de tareas, idiomas o plataformas; en Thoughtworks, te enfrentarás a desafíos que te empujarán a poner a prueba tus límites y aprender nuevas plataformas. Desde trabajar con iOS, Android, Flutter o React Native hasta sumergirte en áreas como backend y DevOps, el aprendizaje nunca se detiene.



En cada proyecto, sentimos la misión de tener un impacto extraordinario. No se trata de desarrollar por el bien de las aplicaciones; se trata de crear soluciones que transformen la forma en que nuestros clientes y usuarios hacen negocios.