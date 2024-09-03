¿Puedes considerar formar parte de una empresa en la que cada línea de código que escribas tenga el potencial de cambiar un sector? Como desarrollador móvil en Thoughtworks, eso es más que simplemente un concepto: es una realidad.
No se trata solo de tareas, idiomas o plataformas; en Thoughtworks, te enfrentarás a desafíos que te empujarán a poner a prueba tus límites y aprender nuevas plataformas. Desde trabajar con iOS, Android, Flutter o React Native hasta sumergirte en áreas como backend y DevOps, el aprendizaje nunca se detiene.
En cada proyecto, sentimos la misión de tener un impacto extraordinario. No se trata de desarrollar por el bien de las aplicaciones; se trata de crear soluciones que transformen la forma en que nuestros clientes y usuarios hacen negocios.
Creo que la parte más gratificante es ver cómo lo que creamos es utilizado realmente por personas reales. En Thoughtworks, no solo estoy creando aplicaciones; estoy liderando equipos para desarrollar soluciones que transformen la forma en que nuestros clientes y usuarios interactúan con la tecnología.
Creo que la parte más gratificante es ver cómo lo que creamos es utilizado realmente por personas reales. En Thoughtworks, no solo estoy creando aplicaciones; estoy liderando equipos para desarrollar soluciones que transformen la forma en que nuestros clientes y usuarios interactúan con la tecnología.
Tu participación puede ser importante, te pediremos que escribas líneas de código que no solo sean funcionales, sino que además marquen la diferencia. Prácticas como la integración continua, la entrega continua y las pruebas unitarias pasan a formar parte de la rutina ordinaria para asegurar que tu utilidad no sólo cumpla las expectativas con eficacia, sino que las supere.
Puedes abrirte camino si estás abierto y dispuesto a aprender. Las pilas tecnológicas más comunes utilizadas en nuestros equipos están relacionadas, pero pueden modificarse en función del proyecto:
Tecnologías móviles: Native iOS, Native Android, Flutter, React Native.
Idiomas: Swift, Kotlin.
Herramientas de diseño: Figma, Sketch.
Backend: Firebase.
Herramientas de seguridad, rendimiento y supervisión: Firebase Crashlytics.
Y no solo serás un constructor, sino que serás un consultor: trabajarás junto con los clientes para descubrir sus verdaderas necesidades comerciales y crear soluciones significativas juntos. Esta interacción te ayudará a desarrollar una perspectiva global y tendrá la oportunidad de influir en la toma de decisiones, mejorando su conjunto de habilidades.
En Thoughtworks, cada día es una oportunidad para aprender y crecer. Si estás listo/a para llevar tu carrera móvil al siguiente nivel y trabajar en proyectos que realmente importan, este es el lugar para ti.
Aviso legal: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son las del autor/a o autores y no reflejan necesariamente las posiciones de Thoughtworks.