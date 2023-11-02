FC St. Pauli es uno de los clubes de fútbol más populares y distintivos de Alemania, con una reputación en las ligas de fútbol profesional del país que no tiene parangón. Fundado por 1910 e.V. y con sede en Hamburgo, es ampliamente reconocido por su distintiva cultura social, con una rica historia y un gran seguimiento a nivel mundial. El club invita a fans de todo el mundo a celebrar esa historia en su museo oficial, pero organizado por los propios aficionados, sin fines de lucro, dedicado a contar la historia del FC St. Pauli de manera innovadora y atractiva.
La ambición del museo es crear una experiencia dinámica e inmersiva que crezca a partir de la participación de los aficionados y promueva temas como la diversidad, eventos deportivos contra el racismo y conversaciones más amplias sobre el impacto social. Como parte de esta ambición, siempre busca ampliar los grupos demográficos a los que apela, centrándose en atraer a audiencias más jóvenes y hacer que sus exposiciones sean inclusivas para mujeres y niños.
Para avanzar en este objetivo, el Museo FC St. Pauli se puso en contacto con Thoughtworks a través de nuestra red externa de cambio social, que ofrece trabajo pro bono para apoyar proyectos comunitarios. Su equipo quería explorar formas de llevar el arte a la ciudad utilizando la tecnología de Realidad Aumentada (RA) para cambiar la forma en que los aficionados experimentan la vibrante historia del club.
Experiencia histórica interactiva de RA
Thoughtworks trabajó estrechamente con el Museo FC St. Pauli en un proyecto de seis semanas para diseñar una nueva experiencia interactiva para los aficionados como parte de Tech Lab, una iniciativa de Thoughtworks que toma ideas innovadoras y utiliza tecnología de vanguardia para darles vida.
El proceso comenzó con la Discovery & Design. En conjunto, trabajamos para identificar y priorizar las características del producto necesarias y luego las clasificamos por experiencia del usuario en 2D y 3D para establecer las prácticas de desarrollo e ingeniería para entregar la aplicación de RA. Actualmente, el museo está conceptualizando una aplicación interactiva de "viaje en el tiempo del FCSP" para Android e iOS que muestra la historia del club FC St. Pauli utilizando la tecnología de RA.
El equipo construyó una galería virtual que se puede experimentar a través de los dispositivos móviles de los usuarios, completa con escenas en vivo, elementos interactivos y artefactos digitalizados que permiten a los aficionados sumergirse en las exposiciones.
Nuestro enfoque: Ciclos de descubrimiento y desarrollo impulsados por valores
El equipo utilizó técnicas de prototipado y experimentación para crear una solución que se ajustara a las necesidades del museo en un corto período de tiempo.
A pesar de la naturaleza distribuida del equipo, superaron el desafío de probar la aplicación en un entorno físico real, utilizando una extensa biblioteca de pruebas de usuario, para validar continuamente los resultados de la aplicación. El equipo de Thoughtworks también utilizó pruebas simuladas y trabajó estrechamente con el equipo del museo para probar la aplicación dentro del espacio físico.
La solución: Una nueva forma de mejorar la experiencia del usuario con la historia del club
El proyecto de RA es solo una parte de la iniciativa más amplia del museo llamada 'Multiverso', que tiene como objetivo mejorar las experiencias de los usuarios y cambiar la forma en que los visitantes interactúan con el club. El programa más amplio combinará RA con experiencias 3D en el navegador, exhibiciones de realidad virtual y una vasta biblioteca de medios llena de la historia del club.
Visitantes que utilicen la aplicación podrán tocar fotos para convertirlas en escenas en vivo, sostener sus teléfonos para ver formaciones y biografías de jugadores en estadios simulados, e incluso interactuar con exposiciones específicas para profundizar en sus historias
Uno de los otros proyectos de prueba para la tecnología, la exposición "Kiezbeben", permitirá a los usuarios interactuar con fanzines digitalizados, entrevistas a testigos presenciales y más de 1,000 objetos digitalizados que cubren la transformación única del FC St. Pauli desde un club de éxito limitado hasta el ícono cultural, social y político de hoy. La aplicación también podrá mejorar exposiciones temporales y otras mediaciones.
Crucialmente, la aplicación brinda a los visitantes la oportunidad de decidir en qué elementos están interesados y conformar una visita verdaderamente personalizada, ayudando al museo a ampliar los grupos demográficos a los que apela.
Excelente resultado en un corto período de tiempo, resultado inspirador.
Mirando hacia el futuro, el Museo FC St. Pauli planea utilizar la tecnología para seguir expandiendo la historia del club. Actualmente, está trabajando en integrar su programa Multiverso con un flujo de datos en vivo para obtener resultados de juegos actualizados, nuevos datos de imágenes y publicaciones en redes sociales de los aficionados, alentando a los fans a crear su propio contenido y compartirlo dentro de la comunidad.