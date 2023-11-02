FC St. Pauli es uno de los clubes de fútbol más populares y distintivos de Alemania, con una reputación en las ligas de fútbol profesional del país que no tiene parangón. Fundado por 1910 e.V. y con sede en Hamburgo, es ampliamente reconocido por su distintiva cultura social, con una rica historia y un gran seguimiento a nivel mundial. El club invita a fans de todo el mundo a celebrar esa historia en su museo oficial, pero organizado por los propios aficionados, sin fines de lucro, dedicado a contar la historia del FC St. Pauli de manera innovadora y atractiva.

La ambición del museo es crear una experiencia dinámica e inmersiva que crezca a partir de la participación de los aficionados y promueva temas como la diversidad, eventos deportivos contra el racismo y conversaciones más amplias sobre el impacto social. Como parte de esta ambición, siempre busca ampliar los grupos demográficos a los que apela, centrándose en atraer a audiencias más jóvenes y hacer que sus exposiciones sean inclusivas para mujeres y niños.

Para avanzar en este objetivo, el Museo FC St. Pauli se puso en contacto con Thoughtworks a través de nuestra red externa de cambio social, que ofrece trabajo pro bono para apoyar proyectos comunitarios. Su equipo quería explorar formas de llevar el arte a la ciudad utilizando la tecnología de Realidad Aumentada (RA) para cambiar la forma en que los aficionados experimentan la vibrante historia del club.

Experiencia histórica interactiva de RA

Thoughtworks trabajó estrechamente con el Museo FC St. Pauli en un proyecto de seis semanas para diseñar una nueva experiencia interactiva para los aficionados como parte de Tech Lab, una iniciativa de Thoughtworks que toma ideas innovadoras y utiliza tecnología de vanguardia para darles vida.

El proceso comenzó con la Discovery & Design. En conjunto, trabajamos para identificar y priorizar las características del producto necesarias y luego las clasificamos por experiencia del usuario en 2D y 3D para establecer las prácticas de desarrollo e ingeniería para entregar la aplicación de RA. Actualmente, el museo está conceptualizando una aplicación interactiva de "viaje en el tiempo del FCSP" para Android e iOS que muestra la historia del club FC St. Pauli utilizando la tecnología de RA.