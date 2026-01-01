El cloud y la IA avanzan rápido. Pero muchas organizaciones no se frenan por falta de ideas, sino por sistemas legacy, datos fragmentados y bases que nunca se diseñaron para la inteligencia.

Thoughtworks estará en el AWS Summit de Madrid, donde profesionales de tecnología y líderes de negocio se reúnen para descubrir qué viene después en cloud, IA e infraestructura moderna.

Visita nuestro stand y descubre una demo en vivo de AI/works™, nuestra plataforma para crear sistemas inteligentes a escala industrial y convertir código legacy en especificaciones claras y modernas.

En el AWS Summit 2026, personas expertas de Thoughtworks compartirán enfoques prácticos para modernizar sistemas core, activar datos confiables y escalar soluciones inteligentes con seguridad en AWS.