El cloud y la IA avanzan rápido. Pero muchas organizaciones no se frenan por falta de ideas, sino por sistemas legacy, datos fragmentados y bases que nunca se diseñaron para la inteligencia.
Thoughtworks estará en el AWS Summit de Madrid, donde profesionales de tecnología y líderes de negocio se reúnen para descubrir qué viene después en cloud, IA e infraestructura moderna.
Visita nuestro stand y descubre una demo en vivo de AI/works™, nuestra plataforma para crear sistemas inteligentes a escala industrial y convertir código legacy en especificaciones claras y modernas.
En el AWS Summit 2026, personas expertas de Thoughtworks compartirán enfoques prácticos para modernizar sistemas core, activar datos confiables y escalar soluciones inteligentes con seguridad en AWS.
Thoughtworks en el AWS Summit 2026
Toronto | 3 de junio
Madrid | 4 de junio
Nueva York | 17 de junio
Transforma el potencial del cloud en IA que funciona
Thoughtworks combina rigor de ingeniería con una mentalidad AI-first para superar las barreras del legacy y construir sistemas inteligentes cloud-native en AWS.
Nuestros equipos aplican frameworks y prácticas de entrega probadas para acelerar la modernización, reducir riesgos y transformar las capacidades de AWS en impacto de negocio real.