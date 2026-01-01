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AWS Summits | Madrid | 4 de junio, 2026

AI that works

transforma la déuda tecnica en tu mayor activo.

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El cloud y la IA avanzan rápido. Pero muchas organizaciones no se frenan por falta de ideas, sino por sistemas legacy, datos fragmentados y bases que nunca se diseñaron para la inteligencia.

 

Thoughtworks estará en el AWS Summit de Madrid, donde profesionales de tecnología y líderes de negocio se reúnen para descubrir qué viene después en cloud, IA e infraestructura moderna.

 

Visita nuestro stand y descubre una demo en vivo de AI/works™,  nuestra plataforma para crear sistemas inteligentes a escala industrial y convertir código legacy en especificaciones claras y modernas.

 

En el AWS Summit 2026, personas expertas de Thoughtworks compartirán enfoques prácticos para modernizar sistemas core, activar datos confiables y escalar soluciones inteligentes con seguridad en AWS.

Thoughtworks en el AWS Summit 2026

Londres | 22 de abril

Conoce más

Hamburgo | 20 de mayo

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Toronto | 3 de junio

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Madrid | 4 de junio

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Nueva York | 17 de junio

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Transforma el potencial del cloud en IA que funciona

 

Thoughtworks combina rigor de ingeniería con una mentalidad AI-first para superar las barreras del legacy y construir sistemas inteligentes cloud-native en AWS.

 

Nuestros equipos aplican frameworks y prácticas de entrega probadas para acelerar la modernización, reducir riesgos y transformar las capacidades de AWS en impacto de negocio real.

Desata todo el potencial de tu cloud con nuestra alianza con AWS

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