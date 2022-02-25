Según nuestras personas expertas de Thoughtworks Rumanía en adquisición de talento, ingeniería y gestión
Como empresa líder global en tecnología enfocada en estrategia, diseño e ingeniería de software, Thoughtworks integra proyectos de consultoría y externalización. Si bien ambos tipos de actividades son ampliamente empleados entre las empresas tecnológicas, aún existen preguntas sobre las diferencias entre ellos.
Para aclarar cuáles son las particularidades que hacen que cada uno de los dos modelos de negocio se destaque, le pedimos a algunos de nuestros colegas de Thoughtworks Rumanía que establecieran un paralelo entre consultoría y outsourcing. Aquí están las principales diferencias, según estas personas:
La consultoría se trata de establecer la dirección, la estrategia, como líder de pensamiento y co-creador del proyecto, mientras que el outsourcing se trata de seguir la dirección del cliente, utilizando el lenguaje de programación elegido por el cliente.
La consultoría se trata de proporcionar servicios complejos y asesorar sobre cómo hacer algo, mientras que el outsourcing se trata de proporcionar servicios específicos y efectivamente realizar el trabajo.
La consultoría se trata tanto de habilidades blandas como de habilidades técnicas, una combinación de programación y competencias sociales, mientras que el outsourcing se trata de codificación desde el punto A hasta el punto B.
La consultoría se trata de proyectos de principio a fin y de transferir conocimientos al equipo del cliente, mientras que el outsourcing se trata de aumentar el equipo y principalmente de actividad operativa.
La consultoría se trata de influir en las decisiones y procesos, mientras que el outsourcing se trata de trabajar de manera reactiva.
Para resumir, aquí está lo que Doru Karacsonyi, Principal Consultant, tiene que decir sobre las diferencias entre consultoría y outsourcing (extracto de una presentación interna de Thoughtworks)
Trabajando como proveedor de servicios externos, me acostumbré a emular las necesidades del cliente y ejecutar su visión. Pero, al trabajar como consultor, necesitas cambiar esta mentalidad, porque lo que el cliente espera de ti es liderazgo de pensamiento, no solo ejecuciones. Por lo tanto, cuando trabajas como consultor, desempeñas el papel de experto, eres quien propone soluciones.
¿Cómo lo haces? En primer lugar, necesitas comprender a tu cliente, conocer la industria en la que trabajan, descubrir su organización interna, sus problemas específicos y, sobre todo, lo que esperan de ti.
Es importante venderles lo que necesitan, no lo que te gustaría que compren. Necesitas abrazar el cambio porque pasarás de proyectos de varios años a proyectos cortos e intensos.
La mayoría de las veces, el cliente tiene una idea vaga de lo que quiere, pero puede que no pueda articularlo. Por lo tanto, es parte de tu trabajo como consultor ayudarlos a enfocarse, utilizando tus habilidades de facilitación para ayudarlos a determinar objetivos factibles.
En resumen, en la consultoría, eres el experto que identifica los problemas, pero también el que proporciona soluciones. En el outsourcing, trabajas para remediar los problemas identificados por el cliente, utilizando la tecnología de su elección.
Queremos agradecer a nuestros colegas en Thoughtworks Rumanía por sus insights: Serban Tir, Managing Director, Carmen Palimariu, Recruiter, Catalin Dondera, Client Principal, Ioana Moldovan, Talent Operations Coordinator, Gabriel Alungulesei, Recruiter, Patricia Curta, Recruiter, Mihnea Ivascu, Recruiter, Simona Alexandrescu, Recruiter, y Doru Karacsonyi, Principal Consultant
Aviso legal: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son las del autor/a o autores y no reflejan necesariamente las posiciones de Thoughtworks.