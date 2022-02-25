Para resumir, aquí está lo que Doru Karacsonyi, Principal Consultant, tiene que decir sobre las diferencias entre consultoría y outsourcing (extracto de una presentación interna de Thoughtworks)



Trabajando como proveedor de servicios externos, me acostumbré a emular las necesidades del cliente y ejecutar su visión. Pero, al trabajar como consultor, necesitas cambiar esta mentalidad, porque lo que el cliente espera de ti es liderazgo de pensamiento, no solo ejecuciones. Por lo tanto, cuando trabajas como consultor, desempeñas el papel de experto, eres quien propone soluciones.

¿Cómo lo haces? En primer lugar, necesitas comprender a tu cliente, conocer la industria en la que trabajan, descubrir su organización interna, sus problemas específicos y, sobre todo, lo que esperan de ti.

Es importante venderles lo que necesitan, no lo que te gustaría que compren. Necesitas abrazar el cambio porque pasarás de proyectos de varios años a proyectos cortos e intensos.

La mayoría de las veces, el cliente tiene una idea vaga de lo que quiere, pero puede que no pueda articularlo. Por lo tanto, es parte de tu trabajo como consultor ayudarlos a enfocarse, utilizando tus habilidades de facilitación para ayudarlos a determinar objetivos factibles.

En resumen, en la consultoría, eres el experto que identifica los problemas, pero también el que proporciona soluciones. En el outsourcing, trabajas para remediar los problemas identificados por el cliente, utilizando la tecnología de su elección.

Queremos agradecer a nuestros colegas en Thoughtworks Rumanía por sus insights: Serban Tir, Managing Director, Carmen Palimariu, Recruiter, Catalin Dondera, Client Principal, Ioana Moldovan, Talent Operations Coordinator, Gabriel Alungulesei, Recruiter, Patricia Curta, Recruiter, Mihnea Ivascu, Recruiter, Simona Alexandrescu, Recruiter, y Doru Karacsonyi, Principal Consultant