Una cultura diseñada para el crecimiento





En Thoughtworks, no solo aceptamos el cambio, lo acogemos. Nuestra cultura de colaboración, feedback abierto e innovación crea un entorno en el que el aprendizaje y el desarrollo florecen.

La adaptabilidad valiente de Hameet demuestra cómo atreverse a asumir roles desconocidos puede abrir nuevas perspectivas y oportunidades.

La evolución de Valeria, de un enfoque basado en tareas a un propósito de impacto, muestra el poder de combinar el crecimiento técnico con la pasión por impulsar a otras personas.

El crecimiento de Jason, hacia convertirse en un colaborador seguro y valioso, resalta el impacto del mentoring y de una cultura de feedback.

En conjnto, sus historias reflejan la esencia de lo que hace de Thoughtworks un lugar donde las personas prosperan. Ya sea a través del mentoring o enfrentando desafíos innovadores, nuestra comunidad impulsa el desarrollo personal y profesional. Creemos que la realización personal viene del sentido de pertenencia, de conexiones significativas y de la libertad de definir tu propio camino.



¿Quieres crecer en Thoughtworks?



Change often leads to powerful transformation, as Hameet, Valeria and Jason’s stories illustrate. At Thoughtworks, you’ll find the community, support and opportunities to step into the next stage of your career. Explore our career opportunities and discover a place committed to championing your growth.

El cambio a menudo conduce a transformaciones poderosas, como ilustran las historias de Hameet, Valeria y Jason. En Thoughtworks, encontrarás la comunidad, el apoyo y las oportunidades para dar el siguiente paso en tu carrera. Explora nuestras oportunidades laborales y descubre un lugar comprometido con impulsar tu crecimiento.



Logremos lo extraordinario, junto a ti