Modernizando el Core Bancario con Velocidad, Seguridad y Escalabilidad

Qué esperar

Los sistemas legados obsoletos son un dolor de cabeza constante para las operaciones de TI, ya que consumen recursos valiosos y dificultan el progreso. Aunque una renovación completa puede generar resultados impresionantes, no todas las organizaciones están listas para asumir un movimiento de alto riesgo.

Revisa este webinar de Thoughtworks, en colaboración con AWS, y descubre cómo simplificar las complejidades de la modernización con inteligencia artificial y transformar las operaciones de TI en un verdadero catalizador de innovación. Verás cómo proteger las inversiones existentes y, al mismo tiempo, ganar flexibilidad para adaptarte a un entorno dinámico y económicamente desafiante.

Qué vas a aprender