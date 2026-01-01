Preguntas frecuentes sobre la adquisición:
¿Qué ocurre?
- Esta es la quinta adquisición de Thoughtworks en los últimos dos años, pero la primera en Australia.
- El equipo de 71 empleados de Itoc se une a Thoughtworks Australia.
- La adquisición refuerza aún más las capacidades de Thoughtworks en datos, nube y servicios gestionados.
- El equipo de Itoc apoyará inicialmente a los clientes en ANZ y APAC
- El equipo de Itoc aporta una gran experiencia y nos ayudará a acelerar el crecimiento en la nube y los servicios gestionados, que son áreas estratégicas clave para nosotros.
- Este es un nuevo capítulo emocionante en la historia de Thoughtworks y haremos todo lo posible para garantizar una integración fluida y sin problemas de las dos organizaciones.
¿Por qué Thoughtworks decidió adquirir Itoc?
- A medida que maduramos como empresa, tenemos que estudiar cómo hacer crecer el negocio y ampliar nuestro impacto a escala mundial. Creemos que necesitamos una combinación tanto orgánica como inorgánica para alcanzar nuestros ambiciosos planes.
- Itoc es la principal empresa australiana de consultoría de infraestructura en la nube centrada en AWS, con una trayectoria impresionante y envidiable, por lo que la adquisición aumenta nuestra capacidad y capacidad en materia de datos y nube en ANZ y APAC. El equipo de Itoc también refuerza nuestra presencia en APAC.
¿Qué pasará con los proyectos actuales de Itoc?
Todos los proyectos existentes seguirán siendo dirigidos y ejecutados por el equipo de Itoc. No habrá discontinuidad en la actividad actual.
¿Cuál es el beneficio para los clientes?
- Esta adquisición mejora nuestra capacidad de apoyo y servicio a los clientes, especialmente en ANZ y la región APAC.
- El equipo de Itoc aporta una gran experiencia, especialmente en la nube y los datos, que complementa la nuestra y nos permitirá abordar una gama más amplia de retos de los clientes.
¿Se quedará el fundador de Itoc?
Todo el equipo de Itoc se une a Thoughtworks, incluidos Richard Steven y Trent Haag, los colíderes. Ambos desempeñarán funciones clave y dependerán de los líderes de Thoughtworks ANZ.
¿Continuarán como Itoc o cambiarán su nombre por el de Thoughtworks?
- La estrategia de marca es una parte fundamental de nuestra integración. Por ello, nuestros equipos están trabajando juntos en nuestra propuesta de valor, mensajería e identidad de marca conjuntas.
- En las próximas semanas dispondremos de más información.
¿Consolidará Thoughtworks sus oficinas en Australia?
No inmediatamente, pero en algún momento es probable que ocurra.
¿Cuánto hemos pagado por ellos?
Las condiciones financieras del acuerdo no se han hecho públicas.
¿Piensa Thoughtworks despedir a alguien en Itoc?
En absoluto, de hecho estamos planeando crecer y ampliar el equipo.
¿Cuántos empleados tendrá ahora Thoughtworks Australia?
Con la nueva adquisición contaremos ahora con unos 534 Thoughtworkers en Australia.