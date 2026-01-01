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Itoc se une a Thoughtworks

Adquisición de Itoc Back

Preguntas frecuentes sobre la adquisición:

 

¿Qué ocurre?

 

  • Esta es la quinta adquisición de Thoughtworks en los últimos dos años, pero la primera en Australia. 
  • El equipo de 71 empleados de Itoc se une a Thoughtworks Australia.
  • La adquisición refuerza aún más las capacidades de Thoughtworks en datos, nube y servicios gestionados.
  • El equipo de Itoc apoyará inicialmente a los clientes en ANZ y APAC
  • El equipo de Itoc aporta una gran experiencia y nos ayudará a acelerar el crecimiento en la nube y los servicios gestionados, que son áreas estratégicas clave para nosotros. 
  • Este es un nuevo capítulo emocionante en la historia de Thoughtworks y haremos todo lo posible para garantizar una integración fluida y sin problemas de las dos organizaciones.

 

¿Por qué Thoughtworks decidió adquirir Itoc?

 

  • A medida que maduramos como empresa, tenemos que estudiar cómo hacer crecer el negocio y ampliar nuestro impacto a escala mundial. Creemos que necesitamos una combinación tanto orgánica como inorgánica para alcanzar nuestros ambiciosos planes. 
  • Itoc es la principal empresa australiana de consultoría de infraestructura en la nube centrada en AWS, con una trayectoria impresionante y envidiable, por lo que la adquisición aumenta nuestra capacidad y capacidad en materia de datos y nube en ANZ y APAC. El equipo de Itoc también refuerza nuestra presencia en APAC.

 

¿Qué pasará con los proyectos actuales de Itoc?

 

  • Todos los proyectos existentes seguirán siendo dirigidos y ejecutados por el equipo de Itoc. No habrá discontinuidad en la actividad actual.

 

¿Cuál es el beneficio para los clientes?

 

  • Esta adquisición mejora nuestra capacidad de apoyo y servicio a los clientes, especialmente en ANZ y la región APAC. 
  • El equipo de Itoc aporta una gran experiencia, especialmente en la nube y los datos, que complementa la nuestra y nos permitirá abordar una gama más amplia de retos de los clientes.

 

¿Se quedará el fundador de Itoc?

 

  • Todo el equipo de Itoc se une a Thoughtworks, incluidos Richard Steven y Trent Haag, los colíderes. Ambos desempeñarán funciones clave y dependerán de los líderes de Thoughtworks ANZ.

 

¿Continuarán como Itoc o cambiarán su nombre por el de Thoughtworks?

 

  • La estrategia de marca es una parte fundamental de nuestra integración.  Por ello, nuestros equipos están trabajando juntos en nuestra propuesta de valor, mensajería e identidad de marca conjuntas.
  • En las próximas semanas dispondremos de más información.

 

¿Consolidará Thoughtworks sus oficinas en Australia?

 

  • No inmediatamente, pero en algún momento es probable que ocurra.

 

¿Cuánto hemos pagado por ellos?

 

  • Las condiciones financieras del acuerdo no se han hecho públicas.

 

¿Piensa Thoughtworks despedir a alguien en Itoc?

 

  • En absoluto, de hecho estamos planeando crecer y ampliar el equipo.

 

¿Cuántos empleados tendrá ahora Thoughtworks Australia?

 

  • Con la nueva adquisición contaremos ahora con unos 534 Thoughtworkers en Australia.

Para consultas comerciales, contáctanos.

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