Itoc se une a Thoughtworks

Nos complace anunciar que hemos adquirido Itoc, una empresa privada de infraestructura en la nube centrada en AWS con sede en Brisbane (Australia). Itoc trabaja con empresas para ayudarlas a aprovechar todo el valor de la nube mediante la creación de bases y soluciones tecnológicas transformadoras.

Juntos proporcionaremos a los clientes de Australia, Nueva Zelanda y la región más amplia de Asia Pacífico una gama aún más fuerte y amplia de capacidades y permitiremos a Itoc llevar su experiencia en la nube a una mayor escala de empresas globales.

Itoc se fundó en 2012 con el objetivo de resolver las estrategias en la nube más complejas de los clientes y ha sido reconocida como consultora líder de AWS en Australia. Hoy en día, Itoc cuenta con 71 empleados con sede en Brisbane y tiene experiencia en servicios financieros, salud, comercio electrónico y venta al por menor.