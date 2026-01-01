Itoc se une a Thoughtworks

Nos complace anunciar que hemos adquirido Itoc, una empresa privada de infraestructura en la nube centrada en AWS con sede en Brisbane (Australia). Itoc trabaja con empresas para ayudarlas a aprovechar todo el valor de la nube mediante la creación de bases y soluciones tecnológicas transformadoras.
Juntos proporcionaremos a los clientes de Australia, Nueva Zelanda y la región más amplia de Asia Pacífico una gama aún más fuerte y amplia de capacidades y permitiremos a Itoc llevar su experiencia en la nube a una mayor escala de empresas globales.
Itoc se fundó en 2012 con el objetivo de resolver las estrategias en la nube más complejas de los clientes y ha sido reconocida como consultora líder de AWS en Australia. Hoy en día, Itoc cuenta con 71 empleados con sede en Brisbane y tiene experiencia en servicios financieros, salud, comercio electrónico y venta al por menor.
"Mientras que las empresas que buscan modernizar las operaciones se están moviendo a la nube para aumentar la velocidad a escala, también están buscando formas de innovar, mejorar las experiencias de los clientes y destacarse de la competencia. Me entusiasma hacer realidad esta adquisición con el equipo de gran talento de Itoc, que ha acelerado las transformaciones digitales de cientos de clientes mediante el uso creativo y óptimo de su infraestructura de TI en una plataforma en la nube de AWS de gran flexibilidad."
Guo Xiao, President and Chief Executive Officer, Thoughtworks
"Estamos orgullosos de ser uno de los primeros jugadores australianos nacidos en la nube y reconocidos por nuestra capacidad para identificar los problemas de los clientes y crear las estrategias que les permitan ofrecer el futuro hoy. Estamos encantados de combinar las culturas de trabajo progresivas, los valores y el espíritu pionero de Itoc y Thoughtworks a medida que aceleramos los caminos de nuestros clientes hacia la innovación y obtenemos beneficios empresariales más rápidamente."
— Trent Haag and Richard Steven, co-leaders of Itoc
Acerca de Itoc
Fundada en 2012, Itoc fue un galardonado socio consultor avanzado de AWS y ha pasado los últimos diez años trabajando con organizaciones que van desde pequeñas/medianas empresas hasta empresas para ofrecer soluciones en la nube innovadoras, seguras y escalables basadas en la plataforma Amazon Web Services. Con una cultura diversa, inclusiva y ágil, el equipo de Itoc no tiene miedo de ser audaz. El propósito de Itoc es asociarse con las organizaciones, independientemente de dónde se encuentren en su viaje hacia la nube, para resolver sus mayores desafíos y crear nuevas oportunidades a través de un pensamiento y una tecnología disruptivos.