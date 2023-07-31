Thoughtworks lanza el Acelerador de Productos de IA Generativa

Thoughtworks (NASDAQ: TWKS), una consultora tecnológica global que integra estrategia, diseño e ingeniería, anunció hoy aceleradores de productos con el objetivo de ayudar a las organizaciones a identificar áreas de oportunidad a corto plazo y proyectos para aplicar la Inteligencia Artificial (IA) generativa.

Las organizaciones que satisfacen las necesidades de sus clientes invirtiendo en innovación y preparándose para cambios constantes superan a sus competidores en tiempos buenos y malos. Los efectos se multiplican durante momentos de inestabilidad en los que hay cambios en la jerarquía competitiva de la industria. Las herramientas y tecnologías de IA generativa ahora están fácilmente disponibles para todos, incluidos los clientes potenciales y competidores. El factor diferenciador será cómo las organizaciones aprovechan e integran la IA generativa en sus productos y negocios para obtener la mayor ventaja competitiva.

Una de estas organizaciones, una destacada empresa tecnológica global, aplicó la IA generativa para mejorar la experiencia del cliente. Explorando oportunidades en áreas como asesores virtuales y herramientas de educación, nuestro equipo está en camino de ofrecer una colección de conceptos de productos derivados de la IA generativa, priorizando aquellos con una propuesta de valor concreta y un caso comercial convincente.

El Acelerador de Productos de IA Generativa de Thoughtworks permite a los líderes de negocios y productos tomar decisiones más informadas y estratégicas sobre la integración de la IA generativa en las aplicaciones de productos comerciales.

En tan solo cinco semanas, las organizaciones lograrán:

Obtener una comprensión clara de los casos de uso de IA generativa a corto plazo, riesgos y limitaciones para su industria y función comercial específicas.

Explorar lo que es posible en función de las necesidades de su negocio y clientes y su panorama tecnológico existente.

Crear una estrategia de IA generativa accionable y un plan prioritizado con un valor comercial claramente definido.

Elaborar un plan preliminar de implementación para una IA responsable con experimentos prioritarios y protocolos de validación definidos.

"Teniendo en cuenta el ritmo de avance en la IA generativa, no es sorprendente que muchas organizaciones ya estén experimentando. Pero sin planificar cómo escalar los pilotos exitosos e integrarlos en el negocio, existe el riesgo de centrarse solo en lo más fácil", dijo Mike Mason, Chief Artificial Intelligence Officer de Thoughtworks. "Con nuestro Acelerador de Productos de IA Generativa, las organizaciones crearán planes que combinen las posibilidades con las consideraciones de viabilidad y valor, y en cuestión de semanas trazarán un rumbo que logre un valor duradero y una implementación a gran escala".

El Acelerador de Productos de IA Generativa de Thoughtworks combina lo mejor del Product Thinking Playbook, un enfoque probado para desarrollar productos ambiciosos, con la experiencia de Thoughtworks en datos e IA para acelerar las ideas y materializar el valor comercial de la IA generativa. Con esta oferta, Thoughtworks capacita a los equipos para manejar las consideraciones éticas y prácticas de la implementación de IA generativa.

Lee más sobre cómo Thoughtworks está ayudando a las empresas a aclarar y agilizar sus proyectos y procesos de IA generativa con el Libro de Juego del Pensamiento de Producto en este blog titulado "IA Generativa: ¿Viento de frente o viento a favor?".

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Acerca de Thoughtworks

Thoughtworks es una consultoría tecnológica global que integra estrategia, diseño e ingeniería para impulsar la innovación digital. Somos más de 11,500 personas en 51 oficinas y 18 países. Durante 30 años, hemos logrado un impacto extraordinario junto con nuestros clientes, ayudándoles a resolver problemas empresariales complejos con la tecnología como factor diferenciador.

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