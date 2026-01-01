Nos esforzarnos por crear una organización, y por extensión una industria, que refleje verdaderamente las sociedades diversas en las que trabajamos ha sido una prioridad para Thoughtworks durante más de una década. Nuestro objetivo en los últimos años ha sido alcanzar un 40 % de mujeres o personas de género diverso (W/GD) [1] en roles tecnológicos a nivel global. Alcanzamos este objetivo en 2022-23 y nos mantenemos cerca de él, pero sostener la diversidad de género es un desafío significativo, que continúa evolucionando junto con nuestro negocio. Seguiremos construyendo sobre esta base sólida, con foco en una contratación, desarrollo y retención equitativos. A continuación compartimos la proporción actual de W/GD en toda la organización.

El género no es la única dimensión de diversidad en la que nos enfocamos, por supuesto, pero es una a la que prestamos especial atención en todas las regiones. Más allá del género, todas las regiones, donde la ley lo permite, se enfocan en al menos una dimensión adicional de diversidad. Estas pueden estar basadas en raza, discapacidad, contexto socioeconómico u otros factores relevantes para cada geografía.

Todas las cifras a continuación son correctas al 31 de diciembre de 2025 y se actualizan al cierre de cada trimestre.