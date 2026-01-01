Nos esforzarnos por crear una organización, y por extensión una industria, que refleje verdaderamente las sociedades diversas en las que trabajamos ha sido una prioridad para Thoughtworks durante más de una década. Nuestro objetivo en los últimos años ha sido alcanzar un 40 % de mujeres o personas de género diverso (W/GD) [1] en roles tecnológicos a nivel global. Alcanzamos este objetivo en 2022-23 y nos mantenemos cerca de él, pero sostener la diversidad de género es un desafío significativo, que continúa evolucionando junto con nuestro negocio. Seguiremos construyendo sobre esta base sólida, con foco en una contratación, desarrollo y retención equitativos. A continuación compartimos la proporción actual de W/GD en toda la organización.
El género no es la única dimensión de diversidad en la que nos enfocamos, por supuesto, pero es una a la que prestamos especial atención en todas las regiones. Más allá del género, todas las regiones, donde la ley lo permite, se enfocan en al menos una dimensión adicional de diversidad. Estas pueden estar basadas en raza, discapacidad, contexto socioeconómico u otros factores relevantes para cada geografía.
Todas las cifras a continuación son correctas al 31 de diciembre de 2025 y se actualizan al cierre de cada trimestre.
Mujeres o personas de género diverso (W/GD)
36%
W/GD
Tech
Por roles tecnológicos entendemos aquellos que participan activamente en la creación de productos o software. Hemos estado trabajando para alcanzar el 40 % como objetivo.
62%
W/GD
No tech
Roles no tecnológicos, principalmente operativos y de liderazgo.
25%
W/GD
Equipo de liderazgo global
Nuestro grupo de liderazgo senior.
Más allá de los números
Definir objetivos es una forma importante de mantener el rumbo y hacernos responsables. Pero los números no son nuestro foco principal. El progreso real proviene de integrar la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestras acciones cotidianas, prioridades de negocio y cultura. En nuestro sitio encontrarás muchas historias sobre nuestros programas, experiencias de personas colaboradoras, blogs y más.
"Durante muchos años hemos promovido la diversidad en los equipos tecnológicos, específicamente porque sabemos que este es el camino hacia productos tecnológicos innovadores e inclusivos que realmente sirvan a todas las personas. Si bien muchas empresas hacen seguimiento de la diversidad de su población total, creemos que es fundamental enfocarse en la diversidad de los equipos que construyen y asesoran sobre tecnología, porque es ahí donde podemos generar mayor impacto. Y esperamos inspirar a otras organizaciones a proponerse un objetivo igualmente desafiante."
– Rachel Laycock, Chief Technology Officer
Diversidad de género global por nivel
Adoptar un enfoque integral para nuestros esfuerzos en diversidad de género también incluye un énfasis en la equidad y el desarrollo. Nos enorgullece que casi un tercio de nuestro equipo de liderazgo global esté compuesto por W/GD, asegurando que perspectivas diversas estén representadas en cada decisión que se toma. Hacer seguimiento del avance, y no solo de los números totales, es clave para garantizar oportunidades justas y equitativas para mujeres o personas de género diverso en Thoughtworks.
Roles tecnológicos
31%
W/GD
Lead
25%
W/GD
Principal
31%
W/GD
Director
Roles operativos y de liderazgo
67%
W/GD
Lead
48%
W/GD
Principal
36%
W/GD
Director
25%
W/GD
Equipo de liderazgo global
[1] El objetivo aplica en todos los países donde la ley lo permite. W/GD son categorías autoidentificadas. Cifras correctas al 31 de diciembre de 2025 y se actualizarán tras el cierre de cada trimestre.
[2] Estas cifras no incluyen nuevas adquisiciones, que se incorporarán a este reporte 18 meses después de su fecha de adquisición, para permitir la alineación con las mejores prácticas de DEI de Thoughtworks.