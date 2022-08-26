Algunos aprendizajes sobre ser un líder introvertido

1. No es un problema que se deba resolver: Como he dicho antes. Dónde te sitúas en el espectro de introvertido a extrovertido es una característica, como ser alto. Del mismo modo que a veces me arrepiento de haber perdido la oportunidad de hablar, mis colegas extrovertidos me dicen que a veces se arrepienten de haber hablado demasiado. Todo el mundo se arrepiente de algo.

Una anécdota divertida: Una vez recibí una formación sobre técnicas de negociación en una conocida escuela de negocios. El profesor dijo que una gran estrategia para extraer información de los extrovertidos es dejar de hablar y crear silencio. A menudo se ponen a hablar sin pensar sólo para llenar el espacio. Esto no funciona con los introvertidos :)

2. Aprovecha tus puntos fuertes: Ambos perfiles sociales tienen sus puntos fuertes. Así que no se trata de cambiar lo que eres. Se trata de conocer las cosas que puedes hacer mejor gracias a ello e invertir en ellas.

Como introvertido, es probable que sepas escuchar, lo que puede llevarte a practicar la empatía si lo deseas. También es probable que se te dé bien el pensamiento sistemático, el pensamiento analítico, la búsqueda de patrones y la conexión de puntos. Tal vez no seas el que brilla y roba el escenario en un grupo grande. Pero, por otro lado, es probable que seas bastante bueno conectando en una conversación 1:1 más cercana. Descubre lo que funciona para ti y utilízalo.

3. Momentos de recarga: Al final del día, el inicio de todo lo que conlleva la introversión es el hecho de que la iteración social nos agota. Intenta controlar tu día para tener algunos momentos de recarga, especialmente después o antes de un evento o reunión social intensa. Introduce momentos para un paseo rápido, una meditación, agua o un libro. A veces, un almuerzo a solas con un libro me funciona bien. Intenta no tener demasiados eventos agotadores en una secuencia y distribúyelos en tu día. Lo que sea que funcione para ti.

Consejo práctico: me funciona bien si programo mis llamadas para que empiecen 5 minutos después de la hora. Nunca funcionó cuando intenté lo contrario, planificándolas para que terminaran 5 minutos antes de la hora.

4. Habla del tema con tu equipo cercano: A veces, hacer que los miembros de tu equipo lo sepan ayuda mucho.

En el pasado me dijeron que era arrogante. No podía creer lo que había oído. Era tan diferente de la imagen que tenía de mí mismo. Traté de entenderlo mejor y descubrí que los miembros del equipo malinterpretaban mis almuerzos a solas o mi falta de participación en algunas reuniones fuera del trabajo. Por cierto, si estoy en una fiesta, soy la que juega con los gatos del fondo y el primero en desaparecer. Con el tiempo, cuando les expliqué cómo funciono, las cosas mejoraron.

5. Finge hasta que lo consigas: Cuando escribí el punto 4. más arriba, no estaba sugiriendo que no debías ir nunca a eventos sociales o a comer con tus amigos. Sentido común, por favor. Los Rolling Stones dijeron una vez: "No siempre puedes conseguir lo que quieres". Lo que decía es que hay que intentar alcanzar un cierto equilibrio y que hablar de ello ayuda.

6. Eventos de networking: Los eventos de networking pueden ser una pesadilla hasta que no lo son. Aprendí que el networking es mucho más que eventos reales. Los eventos a veces son efectivos. La mayoría de las veces no lo son. La constancia en ayudar a otras personas en pequeños actos se acumula para ser más poderosa que los focos puntuales en ocasiones concretas. Sin embargo, existen y, de nuevo, a veces son necesarios. Hace poco aprendí algo que me ayudó a reducir la presión.

Esto es reciente; ocurrió este año. Tuvimos un evento global presencial con todos los líderes mundiales de mi empresa. El primero después de casi tres años debido a las pandemias. Por un lado, me emocionó mucho. Volver a ver a todos esos colegas siempre es excelente. Pero, por otro lado, estaba nervioso: días intensos con cenas, desayunos, reuniones y almuerzos. Todos los días. Durante una semana. Trabajando de nuevo con mi coach, llegué a una solución que funcionó a las mil maravillas. Me di cuenta de que no necesitaba convertirme en una "persona de fiesta" o en el centro de atención. Así que elaboré un plan: Decidí conectar con cuatro personas diferentes durante toda la semana. Esa era mi misión. Tenía un objetivo claro de con quién hablar y por qué. Al final, lo conseguí. Conecté y mantuve conversaciones encantadoras con esas cuatro personas (y algunas más). Alivió la presión que me estaba poniendo sobre los hombros.

7. Preparación: Al igual que me preparé para el evento de networking del punto anterior, siempre intento prepararme para las reuniones importantes. Los introvertidos necesitamos analizar muchas cosas. Así que si nos preparamos con antelación, leemos sobre el tema, tenemos algunas preguntas disponibles de antemano, etc., nos va mucho mejor. Dependiendo del evento, incluso visito las instalaciones antes para conocer el lugar. Me llamarán loco, pero a veces tengo hasta vías de escape.

8. Reuniones facilitadas: A veces, a los introvertidos nos cuesta conseguir espacio para hablar en un foro. Cuanta más gente, más difícil es pedir la palabra. Esto ocurre por varias razones y, según las investigaciones, la mayoría de las personas introvertidas incluso se sienten invisibles de vez en cuando. Las reuniones facilitadas ayudan mucho, y los buenos y viejos post-its también. A veces, la lluvia de ideas por escrito también funciona. En las grandes convocatorias de zoom, las salas de descanso son excelentes. Echa un vistazo a las diferentes técnicas de facilitación. Te ayudará a ti y a todas las demás personas introvertidas de tu equipo a contribuir.

Muy específico para el trabajo a distancia, estoy encontrando cosas como la función "Levantar la mano" muy útiles. Así como la sala de chat, a veces soltar un "puedo compartir algunas cosas después de que termines tu pensamiento" allí ayuda mucho.

9. Rodéate de gente complementaria: A menudo trabajamos en equipo. Una de las cosas poderosas en los grupos es la diversidad y la complementariedad. En un equipo bien diseñado, las personas con diferentes antecedentes, habilidades y perfiles trabajarán juntas, complementándose entre sí. Una buena combinación de Introvertidos + Extrovertidos es sorprendentemente eficaz. En consonancia con esto, pedir directamente ayuda a los miembros de nuestro equipo para cubrir sus puntos ciegos. Incentivarles para que hagan lo mismo contigo.

10. Autoconciencia: Puede que este punto sustituya a todos los demás. Así que si tienes que quedarte con uno, quédate con este. En pocas palabras: Conócete (y sé) tú mismo. Ambos perfiles sociales encajan en cualquier trabajo, y combinar ambos en un equipo inclusivo es simplemente mágico.

Podría seguir y seguir. Se me ocurrieron más ejemplos mientras escribía esta lista. Pero mantendré mi compromiso inicial de mantener la lista en 10 elementos. Si quieres profundizar más, algunas de mis lecturas de abajo son buenas referencias.