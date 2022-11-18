Un marketplace donde los usuarios pueden crecer

Crear una conexión auténtica entre las personas en un mundo digital cada vez más digitalizado es un objetivo al que aspiran muchas empresas tecnológicas. Pero es necesario contar con la infraestructura y las plataformas adecuadas para garantizar grandes experiencias que permitan esas conexiones.

Etsy, un marketplace global en línea donde la gente se reúne para hacer, vender, comprar y coleccionar artículos únicos y hechos a mano, lleva desde 2005 en el negocio de crear conexiones auténticas. Su objetivo es sencillo: mantener la conexión humana en el centro del negocio, facilitando el acceso a artículos hechos a mano con un toque humano. En los últimos cinco años, el mercado en línea ha experimentado un crecimiento significativo, aumentando drásticamente su popularidad general y el inicio de las compras en línea durante la impredecible pandemia de COVID-19. Sin embargo, Etsy había estado ocupado planificando proactivamente el futuro, de modo que cuando llegó el crecimiento, estaban preparados.

Etsy previó los problemas de escalabilidad a los que se enfrentaría si se produjera un gran aumento del tráfico. Observaron los primeros indicios de posibles cuellos de botella. Se descubrieron dos áreas distintas que debían abordarse. En primer lugar, dado que Etsy dependía de dos centros de datos físicos ubicados en Nueva Jersey, cuyo mantenimiento era costoso y los largos plazos de entrega reducían su agilidad, sabían que necesitaban migrar a la nube de la forma más fluida posible. Y en segundo lugar, la empresa identificó el proceso de entrega de productos como otro posible cuello de botella para escalar, desde que ampliaron su reserva de talento. Aunque eran autónomos, los equipos de producto de Etsy tenían muchas formas diferentes de realizar la entrega, lo que dificultaba la incorporación de nuevos desarrolladores y el cambio de equipos. Por último, Etsy nunca había contratado a una consultoría tecnológica, pero sabía que necesitaba el socio adecuado para continuar su impulso.

Escalando al éxito

Con ideologías similares en el desarrollo ágil de software, la sostenibilidad tecnológica, la atención a los equipos, la diversidad y el código abierto, Etsy eligió a Thoughtworks como socio estratégico para contribuir a sus esfuerzos de ampliación.

Para la optimización de la entrega de productos, Thoughtworks y Etsy formaron un equipo interfuncional de Cultura de Entrega de Productos (PDC) con el fin de analizar el proceso actual de entrega de productos para la optimización de la entrega de productos. Examinamos todo el flujo de valor de desarrollo de software e hicimos un análisis de las quejas de directivos y miembros del equipo. A partir de ahí, creamos un anteproyecto de entrega de productos, un conjunto de principios de entrega de productos y cambios relacionados con las prácticas de entrega.

El equipo del CDP analizó una métrica clave llamada "Tiempo de aprendizaje", que se refiere al tiempo que tarda un equipo de producto en validar una idea con un cliente y comprender mejor su valor. Etsy tenía una línea de base de cincuenta días que quería reducir, así que le ayudamos a implantar un enfoque Lean UX, lo que significaba que podían desarrollar prototipos más baratos que incorporaban una investigación de usuario más directa. Por último, trabajamos con los equipos de desarrollo de productos para implantar la gestión ajustada de carteras. En lugar de crear largas especificaciones y planes de proyecto, el equipo de Cultura de Entrega de Producto entrenó a los equipos de producto para desarrollar declaraciones de resultados para cada iniciativa.