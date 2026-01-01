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¿Cómo construir IA de forma responsable?
La IA presenta retos únicos para desarrollar y desplegar la tecnología de forma responsable. Una orientación hacia el diseño puede ayudar a fundamentar la complejidad de los sistemas modernos de IA de una manera que apoye la transparencia significativa y la responsabilidad social.
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La infraestructura como producto
Este e-book ofrece ideas para revisar tu infraestructura de nube, desafiar los enfoques de ingeniería tradicionales y formas de acelerar sus equipos de desarrolladores internos.
Creación de una agencia digital moderna
Conoce los cinco pilares básicos para que las agencias alcancen la fluidez digital, es decir, la capacidad de aprovechar a la perfección la tecnología en sus operaciones, gestionar eficazmente el cambio y ofrecer continuamente valor a aquellos a quienes sirven.
Manual de gobierno digital
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Data Mesh en la práctica
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Equipos eficaces de aprendizaje automáticoBuenas prácticas para los profesionales del ML
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