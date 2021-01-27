Fundada en 1905 para solucionar la incipiente hambruna en Europa, Yara es una empresa química especializada en productos agrícolas y agentes de protección medioambiental. La empresa se ha establecido en una posición única como la única compañía global de nutrición de cultivos de la industria. Con la visión de un mundo sin hambre, Yara persigue una estrategia de crecimiento de valor sostenible, promoviendo soluciones de nutrición de cultivos respetuosas con el clima y de alto rendimiento para la comunidad agrícola mundial y la industria alimentaria.

Yara y Thoughtworks comenzaron su asociación en 2018, colaborando en varios proyectos para construir plataformas para sus distribuidores y comunidades.

A principios de 2020, Yara lanzó la Iniciativa Acción África, un proyecto diseñado para movilizar el apoyo a 250.000 pequeños agricultores en siete países africanos, a través de la entrega de 40.000 toneladas de fertilizantes premium en una asociación público-privada apoyada por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Thoughtworks y el equipo de la unidad digital de Yara, Crop & Digital Solutions, se asociaron para la iniciativa Action Africa con el fin de ofrecer una solución móvil que permitiera a los agricultores de Kenia y Tanzania registrarse para obtener fertilizantes gratuitos y una solución web que ayudara a Yara a distribuir los fertilizantes de forma eficiente mediante el seguimiento del inventario de retail.

Llevar rápidamente esta ayuda a los agricultores africanos era una prioridad absoluta. Juntos creamos en 45 días una solución que los agricultores pudieran utilizar, seguida de lanzamientos de nuevas funciones cada dos semanas. A través de este programa, Yara ha creado y construido un ecosistema de cadena de suministro que conecta a más de 2 millones de agricultores con más de 450 retailers. En la fase II, la solución sigue mejorándose cada dos semanas para satisfacer las nuevas demandas en cuanto a donaciones y nuevas funciones.