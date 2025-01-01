Gestión del patrimonio
El sector de la gestión patrimonial se encuentra en constante evolución, ya que los gestores patrimoniales se ven obligados a adaptarse a los cambios tecnológicos, demográficos, normativos y condiciones del mercado.
Los inversores de hoy en día esperan experiencias digitales personalizadas en cada paso, lo que significa que las empresas tradicionales de gestión patrimonial deben encontrar formas de responder y competir con la nueva ola de fintechs ágiles que están llevando productos innovadores al mercado a un ritmo implacable. Nunca ha habido un momento más crucial para fortalecer tu oferta, actualizar la tecnología heredada y ofrecer a tus clientes la experiencia que esperan. Podemos ayudarte.
El sector de la gestión patrimonial se encuentra en constante evolución, ya que los gestores patrimoniales se ven obligados a adaptarse a los cambios tecnológicos, demográficos, normativos y condiciones del mercado.
Los inversores de hoy en día esperan experiencias digitales personalizadas en cada paso, lo que significa que las empresas tradicionales de gestión patrimonial deben encontrar formas de responder y competir con la nueva ola de fintechs ágiles que están llevando productos innovadores al mercado a un ritmo implacable. Nunca ha habido un momento más crucial para fortalecer tu oferta, actualizar la tecnología heredada y ofrecer a tus clientes la experiencia que esperan. Podemos ayudarte.
Elevar la experiencia de gestión patrimonial
El aumento de la afluencia global presenta una gran oportunidad para las empresas de gestión patrimonial. Pero, ¿cómo pueden los gestores de patrimonio satisfacer las crecientes demandas de automatización y eficiencia de los inversores? En esta edición de Perspectives, nuestros expertos analizan por qué el aumento de la riqueza global hace que sea un momento fundamental para que las empresas de gestión patrimonial transformen la experiencia del cliente y del asesor, y cómo pueden lograrla.
Nuestra experiencia en gestión patrimonial
Interacción fluida con el cliente
Tus clientes ahora esperan una experiencia sin fricciones, impulsada por los avances tecnológicos, los cambios demográficos y una creciente conciencia de lo que es posible en la gestión del patrimonio.
Nuestros expertos te ayudarán a ofrecer excelentes experiencias al cliente modernizando tus aplicaciones monolíticas existentes orientadas al cliente en una plataforma digital rápida y flexible que admite todo, desde la incorporación del cliente y la evaluación del perfil de riesgo hasta la capacidad de realizar transacciones en múltiples clases de activos y, finalmente, el servicio al cliente. Nuestra experiencia en la creación de dichas plataformas te permite ser ágil, permitiéndote añadir funciones rápidamente, lanzar nuevos productos y atraer socios y actores del ecosistema.
Capacidades típicas de la plataforma de gestión patrimonial
Adquisición e incorporación de clientes
Evaluación del perfil de riesgo
Vista de 360 grados de la cartera
Capacidad de transacción entre clases de activos
Inversión basada en objetivos
Integraciones con actores del ecosistema
Recomendaciones de inversión personalizadas
Lanzamiento sin problemas de nuevos productos y características
Experiencias de cliente personalizadas
Sabemos que los ingresos, los niveles de tolerancia al riesgo y los objetivos de inversión de los clientes son todos únicos. Tanto si utilizan una aplicación como si hablan con un asesor, esperan una experiencia tan única como sus necesidades individuales.
Podemos mostrarte cómo aprovechar el poder de los datos de los clientes para crear personalización en cada paso de tu viaje del cliente, incluida la educación contextual del cliente, recomendaciones de inversión y alertas sobre posibles opciones de ahorro de impuestos. Además, tus asesores pueden acceder a una gran cantidad de datos para respaldar la prospección y la generación de clientes potenciales.
Transformación de asesores y carteras
Las aplicaciones antiguas y heredadas ralentizan a tus asesores, lo que tiene un efecto dominó en la adquisición de clientes y en la experiencia de los clientes con la empresa.
Ayudamos a nuestros clientes a construir una plataforma de asesores integral con datos modernos y aplicaciones impulsadas por IA que permiten a tus asesores construir relaciones sólidas con los clientes a través de una mejor prospección y asesoramiento personalizado a lo largo de todo el recorrido del cliente. Estas aplicaciones son modulares y reutilizables en tu centro de contacto, sucursal y asesor.
Nuestras capacidades incluyen:
Facilitar una mejor prospección, generación de clientes potenciales y conversaciones de ventas
Incorporación de clientes sin problemas
Panel de asesores
Planificación financiera y construcción y gestión de carteras
Ayudar a los asesores en las reuniones de inversores
Integración con los sistemas comerciales COTS
Un mercado de productos con capacidad para negociar entre clases de activos
Servicio al cliente
Información recomendada
-
ArticleCreación de sistemas inteligentes de gestión patrimonialLee este artículo
-
Client storyMira cómo ayudamos a una de las 10 principales empresas de gestión patrimonial a optimizar la eficiencia con una nueva plataforma de datosLee esta historia de cliente
-
ArticleGenAI e IA predictiva: Cómo las empresas de gestión patrimonial pueden adoptar una estrategia de IA de dos víasLee este artículo