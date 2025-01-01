Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
El sector de la gestión patrimonial se encuentra en constante evolución, ya que los gestores patrimoniales se ven obligados a adaptarse a los cambios tecnológicos, demográficos, normativos y condiciones del mercado. 

 

Los inversores de hoy en día esperan experiencias digitales personalizadas en cada paso, lo que significa que las empresas tradicionales de gestión patrimonial deben encontrar formas de responder y competir con la nueva ola de fintechs ágiles que están llevando productos innovadores al mercado a un ritmo implacable. Nunca ha habido un momento más crucial para fortalecer tu oferta, actualizar la tecnología heredada y ofrecer a tus clientes la experiencia que esperan. Podemos ayudarte.

Elevar la experiencia de gestión patrimonial

El aumento de la afluencia global presenta una gran oportunidad para las empresas de gestión patrimonial. Pero, ¿cómo pueden los gestores de patrimonio satisfacer las crecientes demandas de automatización y eficiencia de los inversores? En esta edición de Perspectives, nuestros expertos analizan por qué el aumento de la riqueza global hace que sea un momento fundamental para que las empresas de gestión patrimonial transformen la experiencia del cliente y del asesor, y cómo pueden lograrla.

Nuestra experiencia en gestión patrimonial

Interacción fluida con el cliente
Experiencias de cliente personalizadas
Transformación de asesores y carteras
Interacción fluida con el cliente


Tus clientes ahora esperan una experiencia sin fricciones, impulsada por los avances tecnológicos, los cambios demográficos y una creciente conciencia de lo que es posible en la gestión del patrimonio.

 

Nuestros expertos te ayudarán a ofrecer excelentes experiencias al cliente modernizando tus aplicaciones monolíticas existentes orientadas al cliente en una plataforma digital rápida y flexible que admite todo, desde la incorporación del cliente y la evaluación del perfil de riesgo hasta la capacidad de realizar transacciones en múltiples clases de activos y, finalmente, el servicio al cliente. Nuestra experiencia en la creación de dichas plataformas te permite ser ágil, permitiéndote añadir funciones rápidamente, lanzar nuevos productos y atraer socios y actores del ecosistema.

 


Capacidades típicas de la plataforma de gestión patrimonial

 

Adquisición e incorporación de clientes

Evaluación del perfil de riesgo

Vista de 360 grados de la cartera

Capacidad de transacción entre clases de activos

Inversión basada en objetivos

Integraciones con actores del ecosistema

 

Recomendaciones de inversión personalizadas

Lanzamiento sin problemas de nuevos productos y características

Experiencias de cliente personalizadas


Sabemos que los ingresos, los niveles de tolerancia al riesgo y los objetivos de inversión de los clientes son todos únicos. Tanto si utilizan una aplicación como si hablan con un asesor, esperan una experiencia tan única como sus necesidades individuales.

 

Podemos mostrarte cómo aprovechar el poder de los datos de los clientes para crear personalización en cada paso de tu viaje del cliente, incluida la educación contextual del cliente, recomendaciones de inversión y alertas sobre posibles opciones de ahorro de impuestos. Además, tus asesores pueden acceder a una gran cantidad de datos para respaldar la prospección y la generación de clientes potenciales.

Transformación de asesores y carteras

 

Las aplicaciones antiguas y heredadas ralentizan a tus asesores, lo que tiene un efecto dominó en la adquisición de clientes y en la experiencia de los clientes con la empresa. 

 

Ayudamos a nuestros clientes a construir una plataforma de asesores integral con datos modernos y aplicaciones impulsadas por IA que permiten a tus asesores construir relaciones sólidas con los clientes a través de una mejor prospección y asesoramiento personalizado a lo largo de todo el recorrido del cliente. Estas aplicaciones son modulares y reutilizables en tu centro de contacto, sucursal y asesor.

 

Nuestras capacidades incluyen:

 

Facilitar una mejor prospección, generación de clientes potenciales y conversaciones de ventas

Incorporación de clientes sin problemas

Panel de asesores

Planificación financiera y construcción y gestión de carteras

Ayudar a los asesores en las reuniones de inversores

Integración con los sistemas comerciales COTS

Un mercado de productos con capacidad para negociar entre clases de activos

Servicio al cliente

