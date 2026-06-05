En abril, Praveen Neppalli Naga, CTO de Uber, admitió que la compañía había agotado por completo su presupuesto de IA para 2026. El principal impulsor fue Claude Code, cuya adopción pasó del 32 % al 84 % entre los 5.000 ingenieros de Uber en apenas cuatro meses. Los usuarios más intensivos gastaban entre 500 y 2.000 dólares al mes en costes de API. Naga declaró a The Information que estaba "volviendo a empezar" en materia de presupuestación de IA.

Quizá lo más llamativo de esta historia es que Uber no es una excepción. En Meta, por ejemplo, una clasificación interna convirtió el consumo de tokens en un símbolo de estatus. Según se informa, empleados competían por alcanzar el rango de "Token Legend". En un periodo de 30 días, el personal de Meta consumió 60,2 billones de tokens, una cifra que tendría un coste aproximado de 900 millones de dólares. Existen historias similares en Microsoft y Salesforce. En conjunto, estamos entrando en una era que Gergely Orosz ha denominado tokenmaxxing: un consumo ostentoso de capacidad de cómputo convertido en una especie de símbolo de estatus.