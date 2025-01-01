Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Despierta las extraordinarias ventajas de los seguros digitalizados

El sector de los seguros está experimentando una revolución digital. Algunos de los muchos desafíos que se plantean para remodelar la industria incluyen la suscripción compleja, el procesamiento ineficiente de reclamaciones y la creciente demanda de servicios personalizados.

 

Es hora de transformar tus mayores desafíos en tu ventaja competitiva. Te ayudamos a adoptar tecnologías emergentes, como arquitecturas nativas de la nube y GenAI, integrando sin problemas proveedores asociados en tu ecosistema, empoderando a asesores y otros intermediarios, mejorando la experiencia de reclamos y manteniendo a tus clientes en el centro de la innovación. Al digitalizar la cadena de valor de los seguros, juntos podemos mejorar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia de los clientes y empleados y garantizar que su negocio de seguros prospere en un mundo digital basado en datos.

 

Dos Thoughtworkers vestidos con vestimenta formal, hablando en una sala
Por qué los datos definirán el valor para las aseguradoras y cómo aprovechar todo su potencial para el éxito

Los datos son ahora un activo fundamental para las aseguradoras, ya que impulsan experiencias personalizadas y ventajas competitivas. Descubre cómo la modernización de las estrategias de datos puede ayudar a las aseguradoras a mantenerse competitivas y ofrecer un valor excepcional al cliente.

Dos mujeres hablando

Plataformas de participación omnicanal


Aumenta la fidelidad del cliente con plataformas omnicanal

 

Te ayudamos a crear plataformas de participación omnicanal fluidas en toda la cadena de valor de seguros. Apoya a tus clientes con aplicaciones simplificadas, fácil acceso a la información, simple envío de reclamaciones y notificaciones oportunas. Este enfoque aprovecha los principios de Data Mesh, como la propiedad de datos descentralizada, lo que permite un acceso más eficiente a la información, una mejor toma de decisiones en toda la organización y una mayor eficiencia operativa, lo que le ayuda a seguir siendo competitivo mientras facilita la vida a tus clientes.

Interacción fluida con el cliente a través de canales físicos y digitales

Diagrama de flujo que muestra una flecha que se mueve por el diseño del producto, marketing, ventas, nuevos negocios y suscripción, servicio/gestión de pólizas y reclamaciones
Plataforma de oficina virtual

Experiencia de usuario diferenciada

Motor de personalización basado en IA

Suscripción digital

Motor de reglas empresariales (BRE) automatizado 

Chatbots y asistentes virtuales

Gestión digital de reclamaciones

Servicio de póliza “Derecha por primera vez” (FTR)

Análisis omnicanal

Plataforma de datos unificada

Transformación operativa


Mejora la eficiencia con la transformación operativa
 

Con nuestra asistencia, puedes modernizar sistemas heredados y plataformas de seguros digitales para aumentar el ROI con integraciones en toda la cadena de valor de seguros. Asóciate con nosotros para facilitar un procesamiento de reclamaciones más rápido, agilizar los flujos de trabajo, garantizar el cumplimiento con los registros de auditoría e integrar servicios de terceros. Te ayudamos a adoptar la automatización de IA para mejorar el servicio al cliente a lo largo del ciclo de vida de las reclamaciones para una mejor experiencia del cliente.

Optimización de las operaciones de seguros

Diagrama de flujo que muestra una flecha que se mueve por el nuevo negocio y la suscripción, el servicio/gestión de pólizas y las reclamaciones
Marco de seguro abierto

Comunicación unificada con el cliente

Modernización heredada

Seguro integrado

Análisis predictivo

Transformación del back office

Automatización de reclamaciones y procesamiento directo (STP)

Política de servicio “Derecha por primera vez” (FTR)

Oficina virtual de transparencia de procesos

Talento del empleado y capacitación de habilidades

Empoderamiento de la distribución 


Satisfacer las necesidades de los clientes potenciando la distribución 


Capacita a tus asesores para que se centren en lo que realmente importa. Te apoyamos en la creación de plataformas modernas que dan a tus asesores la libertad de satisfacer las necesidades cambiantes de tus clientes, optimizando cada punto de contacto desde el marketing hasta las ventas y la distribución. Al adoptar un enfoque centrado en el ser humano, permitimos que las funciones de tus asesores evolucionen, mejorando la eficiencia y mejorando la experiencia del cliente.

 

Optimización de la distribución de seguros

Diagrama de flujo que muestra una flecha que se mueve por la distribución en el ciclo de seguro.
Incorporación de socios acelerados: oficina virtual

Personalización del producto

Recomendaciones personalizadas

Apoyo de ventas y socios

Gestión de clientes potenciales

Formación y desarrollo de socios

Supervisión del rendimiento

Recompensas y compensación

Chatbots y asistentes virtuales

Acceso de socios basado en roles

Historias de éxito

Si te paras y piensas en lo que hemos logrado durante ese periodo de tiempo, es impresionante. Hemos movilizado uno de los negocios históricos más tradicionales del país. Hemos creado una capacidad extraordinaria para ofrecer de forma lean y ágil, y tengo que agradecer a Thoughtworks por eso.
Peter Harmer
Antiguo director ejecutivo, IAG
Nuestros socios de confianza

Adoptamos un enfoque centrado en el cliente para todo lo que hacemos, incluidas nuestras asociaciones. Trabajamos con socios seleccionados para ofrecer una variedad de soluciones que satisfagan las necesidades y aspiraciones de nuestros clientes. Combinando el alcance global con un toque local, aprovechamos nuestra red de socios de confianza para acelerar la escala, la velocidad y los resultados que ofrecemos a nuestros clientes de seguros.
Adéntrate en el futuro digital de los seguros

