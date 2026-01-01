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Arun Srinivasan, Thoughtworks

Arun Srinivasan

Practice Leader — Data Platforms and Generative AI

I'm a senior technology leader driving a practice spanning modern data platforms and Agentic AI. I combine strategic technology leadership with commercial and delivery accountability, shaping differentiated offerings, scalable delivery models and go-to-market approaches.

 

I help organizations translate data and AI opportunities into durable business capabilities — from modernizing data foundations to deploying production-grade generative AI solutions — that deliver measurable value.