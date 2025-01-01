Andy BirdsCustomer Experience, Product and Design Leader (Europe) — strategist, coach, consultant and leader.
Andy, based in Manchester, UK, is a leading Customer Experience, Product, and Design expert in Europe. With over 20 years in digital and tech, and more than a decade in product management, Andy leads, advises, coaches, and consults across diverse industries, including Financial Services, Retail, Health, Energy, Public Services, Travel, Logistics, Media, Appliances, and Automobiles.
Specializing in strategy development and transformation, Andy excels at solving complex problems, building effective product organizations, and enhancing product management and software development lifecycles to deliver valuable, successful products for users/customers and businesses alike.