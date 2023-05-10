Thoughtworks celebra 30 años de excelencia e innovación en software

Thoughtworks (NASDAQ: TWKS), consultora tecnológica global que integra estrategia, diseño e ingeniería, celebra hoy nuestro 30 aniversario resolviendo los problemas más complejos de nuestros clientes con la tecnología más avanzada.

El 10 de mayo de 1993, un pequeño equipo con un propósito unificado fundó Thoughtworks en Chicago. En aquella época, las funciones de tecnología de la información se consideraban en gran medida centros de costes ineficaces. Thoughtworks aspiraba a cambiar esta situación experimentando, aprendiendo e impulsando la mejora continua y la búsqueda de la excelencia en el desarrollo de software. De este modo, Thoughtworks sería pionera en muchas de las innovaciones que hoy sustentan muchas empresas digitales modernas.

Treinta años después, los más de 11.500 empleados globales de Thoughtworks siguen siendo pioneros digitales líderes, desbloqueando nuevas fuentes de valor para nuestros clientes a través de la estrategia, la tecnología y el diseño, y ofreciendo rápidamente experiencias digitales excepcionales a escala. Impulsados por nuestro propósito -crear un impacto extraordinario en el mundo a través de nuestra cultura y excelencia tecnológica- Thoughtworks está revolucionando la industria tecnológica, añadiendo un valor extraordinario a nuestros clientes y aprovechando la tecnología para amplificar el cambio social positivo.

"Es para mí un gran orgullo unirme al equipo de Thoughtworks en la celebración de nuestro 30 aniversario. Durante mis 24 años en Thoughtworks, trabajando en América del Norte, Europa y Asia, he experimentado de primera mano el extraordinario trabajo que hacemos para nuestros clientes y sus ambiciosas misiones en todo el mundo", dijo Guo Xiao, presidente y chief executive officer de Thoughtworks. "En este nuestro 30 aniversario, rindo un homenaje especial a los trabajadores de Thoughtworks por su compromiso inquebrantable con nuestros clientes, nuestros valores, la excelencia tecnológica y el cambio social positivo. No hemos hecho más que empezar y espero con impaciencia lo que está por venir."

He aquí los hitos de nuestros últimos 30 años:

Más información sobre cómo Thoughtworks conmemora su 30 aniversario.

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Acerca de Thoughtworks

Thoughtworks es una consultora tecnológica global que integra estrategia, diseño e ingeniería para impulsar la innovación digital. Somos más de 11.500 Thoughtworkers en 51 oficinas de 18 países. Durante 30 años, hemos logrado un impacto extraordinario junto con nuestros clientes, ayudándoles a resolver problemas empresariales complejos con la tecnología como elemento diferenciador.

Contacto:

Linda Horiuchi, Directora Global de Relaciones Públicas

Mail: linda.horiuchi@thoughtworks.com

Teléfono: +1 (646) 581-2568