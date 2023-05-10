Thoughtworks celebra 30 años de excelencia e innovación en software

Thoughtworks (NASDAQ: TWKS), consultora tecnológica global que integra estrategia, diseño e ingeniería, celebra hoy nuestro 30 aniversario resolviendo los problemas más complejos de nuestros clientes con la tecnología más avanzada.
El 10 de mayo de 1993, un pequeño equipo con un propósito unificado fundó Thoughtworks en Chicago. En aquella época, las funciones de tecnología de la información se consideraban en gran medida centros de costes ineficaces. Thoughtworks aspiraba a cambiar esta situación experimentando, aprendiendo e impulsando la mejora continua y la búsqueda de la excelencia en el desarrollo de software. De este modo, Thoughtworks sería pionera en muchas de las innovaciones que hoy sustentan muchas empresas digitales modernas.
Treinta años después, los más de 11.500 empleados globales de Thoughtworks siguen siendo pioneros digitales líderes, desbloqueando nuevas fuentes de valor para nuestros clientes a través de la estrategia, la tecnología y el diseño, y ofreciendo rápidamente experiencias digitales excepcionales a escala. Impulsados por nuestro propósito -crear un impacto extraordinario en el mundo a través de nuestra cultura y excelencia tecnológica- Thoughtworks está revolucionando la industria tecnológica, añadiendo un valor extraordinario a nuestros clientes y aprovechando la tecnología para amplificar el cambio social positivo.
"Es para mí un gran orgullo unirme al equipo de Thoughtworks en la celebración de nuestro 30 aniversario. Durante mis 24 años en Thoughtworks, trabajando en América del Norte, Europa y Asia, he experimentado de primera mano el extraordinario trabajo que hacemos para nuestros clientes y sus ambiciosas misiones en todo el mundo", dijo Guo Xiao, presidente y chief executive officer de Thoughtworks. "En este nuestro 30 aniversario, rindo un homenaje especial a los trabajadores de Thoughtworks por su compromiso inquebrantable con nuestros clientes, nuestros valores, la excelencia tecnológica y el cambio social positivo. No hemos hecho más que empezar y espero con impaciencia lo que está por venir."
He aquí los hitos de nuestros últimos 30 años:
Manifiesto para el desarrollo ágil de software se publicó en 2001 (el científico jefe Martin Fowler y el antiguo alumno de Thoughtworks Jim Highsmith fueron dos de los autores).
En 2004, Selenium, el marco de pruebas de aplicaciones web líder en la actualidad, se desarrolló inicialmente de forma interna en Thoughtworks.
En 2005 creamos Thoughtworks University, nuestro programa de inmersión para principiantes diseñado para titulados universitarios, personas que cambian de carrera y antiguos alumnos de bootcamps que inician su carrera profesional en Thoughtworks.
En 2009 lanzamos nuestro Programa de Impacto Social para aplicar nuestros conocimientos especializados a acelerar el cambio social positivo.
El Radar Tecnológico se lanzó en 2011 y ahora, en su 28ª edición, cuenta con un enorme número de seguidores en la comunidad tecnológica.
En 2012, Thoughtworks desempeñó un papel decisivo en la concepción y creación de Bahmni, una historia clínica electrónica (HCE) de código abierto para proveedores de atención sanitaria en entornos de bajos recursos, y forma parte del comité directivo central de Bahmni Coalitions. En la actualidad, Bahmni está implantado en más de 500 hospitales de 50 países, beneficiando a millones de pacientes de todo el mundo.
En 2014, James Lewis, Director, y Martin Fowler, Científico Jefe, publicaron el artículo seminal "Microservices", al que siguió la publicación del libro "Building Microservices" de Sam Newman, antiguo alumno de Thoughtworks, en 2015, solo uno de los más de 100 libros escritos por Thoughtworkers. Thoughtworks ha seguido articulando y ayudando a popularizar los microservicios, un estilo arquitectónico de computación que se utiliza con frecuencia en los modernos sistemas distribuidos basados en la nube.
En 2016, Thoughtworks fue galardonada por primera vez como ganadora de las mejores empresas para mujeres tecnólogas del Instituto AnitaB.org, ganando de nuevo en 2017 y 2018 y reconocida como líder en 2019 y 2020.
Ahora un ex alumno de Thoughtworks, como Director de Tecnologías Emergentes Zhamak Dehghani desarrolló el concepto de malla de datos en 2019. Hoy en día, la malla de datos está ayudando a las organizaciones a desbloquear el verdadero potencial de los datos empresariales.
Thoughtworks cofundó la Green Software Foundation en 2021 para ayudar a nuestros clientes, socios y al sector en general a avanzar juntos hacia un futuro más sostenible.
Thoughtworks pasó a cotizar en NASDAQ en 2021.
Thoughtworks, pionera en la defensa y creación de software de código abierto, se une a la Alianza de Bienes Públicos Digitales. La Huella de Carbono en la Nube, desarrollada por Thoughtworks para ayudar a todas las empresas a hacer frente a su huella de carbono, fue reconocida como Bien Público Digital en 2022.
Thoughtworks alcanza un objetivo del 40% de mujeres y minorías de género infrarrepresentadas (WUGM) en puestos tecnológicos en 2022.
- La empresa líder mundial en investigación y asesoramiento Forrester reconoció a Thoughtworks como Líder en Servicios de Desarrollo de Aplicaciones Modernas en el tercer trimestre de 2022.
- Thoughtworks ha sido nombrada por segundo año consecutivo en el informe Brand Finance 2023 de las 25 marcas de servicios de TI más valiosas y fuertes del mundo.
Más información sobre cómo Thoughtworks conmemora su 30 aniversario.
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Acerca de Thoughtworks
Thoughtworks es una consultora tecnológica global que integra estrategia, diseño e ingeniería para impulsar la innovación digital. Somos más de 11.500 Thoughtworkers en 51 oficinas de 18 países. Durante 30 años, hemos logrado un impacto extraordinario junto con nuestros clientes, ayudándoles a resolver problemas empresariales complejos con la tecnología como elemento diferenciador.
Contacto:
Linda Horiuchi, Directora Global de Relaciones Públicas
Mail: linda.horiuchi@thoughtworks.com
Teléfono: +1 (646) 581-2568