Thoughtworks es anunciado como ganador del premio CIO 100 en 2022

El premio CIO 100 de Foundry reconoce la excelencia empresarial y la innovación en TI

El CIO de Foundry ha nombrado a Thoughtworks, una consultora tecnológica global que integra estrategia, diseño e ingeniería para impulsar la innovación digital, ganadora del premio CIO 100 2022. Durante más de 30 años, los premios CIO 100 han reconocido a organizaciones innovadoras de todo el mundo que ejemplifican el más alto nivel de excelencia estratégica y operativa en TI.

"La promoción CIO 100 de este año demuestra agallas, innovación y un profundo trabajo en equipo. Muchos proyectos están relacionados con la racionalización de los flujos de datos y las perspectivas para impulsar el negocio, dando vida a innovaciones como el metaverso, e impulsando el valor durante la pandemia de múltiples maneras", dijo Anne McCrory, Vicepresidenta de Grupo, Experiencia del Cliente y Operaciones, Foundry, anteriormente IDG Communications, Inc. "Nos sentimos honrados de mostrar estos logros y las personas detrás de ellos cuando nos reunimos en persona una vez más para una experiencia basada en el trabajo en equipo en el Simposio y Premios CIO 100 en California en agosto."

El CIO de Thoughtworks, David Whalley, se dio cuenta de que para los desarrolladores de Thoughtworks era de vital importancia crear un entorno en el que los desarrolladores pudieran ser eficaces; que pudieran emplear bien su tiempo; aplicando su energía y creatividad para construir software útil y funcional para sus usuarios. El equipo de Whalley creó e implantó NEO, el portal de autoservicio propio de Thoughtworks que unifica y racionaliza todas las funciones de la plataforma para ayudar a los desarrolladores a acelerar el desarrollo de aplicaciones y productos y aumenta la eficacia de los equipos de desarrollo de Thoughtworks.

El reconocimiento de CIO como ganador de los Premios CIO 2022 sitúa a la organización de TI de Thoughtworks entre las organizaciones de TI más innovadoras por su éxito.

"La gran demanda actual de talento tecnológico solo sirve para subrayar el efecto que una organización de ingeniería saludable y eficaz puede tener en la motivación y retención del talento", dijo David Whalley, Director de Información de Thoughtworks. "Era imperativo reimaginar la experiencia del desarrollador y proporcionar múltiples capacidades de autoservicio a nuestros desarrolladores para acelerar el tiempo de convertir sus ideas en realidad. Con NEO, contribuimos a la eficiencia operativa de la empresa mejorando la eficacia de los desarrolladores en un 20-30%."

"Nuestros equipos internos de TI han trabajado increíblemente duro para hacer realidad la estrategia de plataforma digital para los desarrolladores de Thoughtworks. Este premio es un testimonio de la organización de TI de clase mundial de Thoughtworks y su impulso hacia la mejora continua en la búsqueda de la excelencia", dijo Swapnil Deshpande, Chief Digital Officer de Thoughtworks, quien dirigió la iniciativa NEO.

Los ejecutivos de las empresas ganadoras serán reconocidos en el Simposio y Premios CIO 100.

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Acerca de los Premios CIO 100

Los premios anuales CIO 100 galardonan a 100 organizaciones y a sus equipos que utilizan las TI de forma innovadora para aportar valor empresarial, ya sea creando ventajas competitivas, optimizando los procesos empresariales, permitiendo el crecimiento o mejorando las relaciones con los clientes. El premio es una marca reconocida de excelencia empresarial. La cobertura de los proyectos galardonados con los CIO 100 de 2022 estará disponible en línea en CIO.com.

Sobre CIO

CIO se centra en atraer a la mayor concentración de CIO empresariales y ejecutivos de tecnología empresarial con una visión y experiencia de pares sin precedentes sobre estrategia empresarial, innovación y liderazgo. A medida que las organizaciones crecen con la transformación digital, CIO ofrece a sus lectores perspectivas clave sobre el desarrollo profesional, incluidas certificaciones, prácticas de contratación y desarrollo de habilidades. La galardonada cartera de CIO proporciona a los líderes de tecnología empresarial análisis y conocimientos sobre las tendencias de la tecnología de la información y una profunda comprensión del papel de las TI en la consecución de los objetivos empresariales. CIO es una publicación de Foundry (anteriormente IDG Communications, Inc.). La información sobre la empresa está disponible en http://www.foundryco.com.

Sobre Thoughtworks

Thoughtworks es una consultora tecnológica global que integra estrategia, diseño e ingeniería para impulsar la innovación digital. Contamos con más de 10.000 empleados en 49 oficinas de 17 países. Durante los últimos 25 años, hemos logrado un impacto extraordinario junto con nuestros clientes, ayudándoles a resolver problemas empresariales complejos con la tecnología como elemento diferenciador.

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