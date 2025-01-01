Despierta las extraordinarias ventajas de los seguros digitalizados
El sector de los seguros está experimentando una revolución digital. Algunos de los muchos desafíos que se plantean para remodelar la industria incluyen la suscripción compleja, el procesamiento ineficiente de reclamaciones y la creciente demanda de servicios personalizados.
Es hora de transformar tus mayores desafíos en tu ventaja competitiva. Te ayudamos a adoptar tecnologías emergentes, como arquitecturas nativas de la nube y GenAI, integrando sin problemas proveedores asociados en tu ecosistema, empoderando a asesores y otros intermediarios, mejorando la experiencia de reclamos y manteniendo a tus clientes en el centro de la innovación. Al digitalizar la cadena de valor de los seguros, juntos podemos mejorar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia de los clientes y empleados y garantizar que su negocio de seguros prospere en un mundo digital basado en datos.
Por qué los datos definirán el valor para las aseguradoras y cómo aprovechar todo su potencial para el éxito
Los datos son ahora un activo fundamental para las aseguradoras, ya que impulsan experiencias personalizadas y ventajas competitivas. Descubre cómo la modernización de las estrategias de datos puede ayudar a las aseguradoras a mantenerse competitivas y ofrecer un valor excepcional al cliente.
Plataformas de participación omnicanal
Aumenta la fidelidad del cliente con plataformas omnicanal
Te ayudamos a crear plataformas de participación omnicanal fluidas en toda la cadena de valor de seguros. Apoya a tus clientes con aplicaciones simplificadas, fácil acceso a la información, simple envío de reclamaciones y notificaciones oportunas. Este enfoque aprovecha los principios de Data Mesh, como la propiedad de datos descentralizada, lo que permite un acceso más eficiente a la información, una mejor toma de decisiones en toda la organización y una mayor eficiencia operativa, lo que le ayuda a seguir siendo competitivo mientras facilita la vida a tus clientes.
Interacción fluida con el cliente a través de canales físicos y digitales
Plataforma de oficina virtual
Experiencia de usuario diferenciada
Motor de personalización basado en IA
Suscripción digital
Motor de reglas empresariales (BRE) automatizado
Chatbots y asistentes virtuales
Gestión digital de reclamaciones
Servicio de póliza “Derecha por primera vez” (FTR)
Análisis omnicanal
Plataforma de datos unificada
Transformación operativa
Mejora la eficiencia con la transformación operativa
Con nuestra asistencia, puedes modernizar sistemas heredados y plataformas de seguros digitales para aumentar el ROI con integraciones en toda la cadena de valor de seguros. Asóciate con nosotros para facilitar un procesamiento de reclamaciones más rápido, agilizar los flujos de trabajo, garantizar el cumplimiento con los registros de auditoría e integrar servicios de terceros. Te ayudamos a adoptar la automatización de IA para mejorar el servicio al cliente a lo largo del ciclo de vida de las reclamaciones para una mejor experiencia del cliente.
Optimización de las operaciones de seguros
Marco de seguro abierto
Comunicación unificada con el cliente
Modernización heredada
Seguro integrado
Análisis predictivo
Transformación del back office
Automatización de reclamaciones y procesamiento directo (STP)
Política de servicio “Derecha por primera vez” (FTR)
Oficina virtual de transparencia de procesos
Talento del empleado y capacitación de habilidades
Empoderamiento de la distribución
Satisfacer las necesidades de los clientes potenciando la distribución
Capacita a tus asesores para que se centren en lo que realmente importa. Te apoyamos en la creación de plataformas modernas que dan a tus asesores la libertad de satisfacer las necesidades cambiantes de tus clientes, optimizando cada punto de contacto desde el marketing hasta las ventas y la distribución. Al adoptar un enfoque centrado en el ser humano, permitimos que las funciones de tus asesores evolucionen, mejorando la eficiencia y mejorando la experiencia del cliente.
Optimización de la distribución de seguros
Incorporación de socios acelerados: oficina virtual
Personalización del producto
Recomendaciones personalizadas
Apoyo de ventas y socios
Gestión de clientes potenciales
Formación y desarrollo de socios
Supervisión del rendimiento
Recompensas y compensación
Chatbots y asistentes virtuales
Acceso de socios basado en roles
Si te paras y piensas en lo que hemos logrado durante ese periodo de tiempo, es impresionante. Hemos movilizado uno de los negocios históricos más tradicionales del país. Hemos creado una capacidad extraordinaria para ofrecer de forma lean y ágil, y tengo que agradecer a Thoughtworks por eso.