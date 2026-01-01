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La lucha por un cambio social positivo está en el centro de nuestro propósito, cultura y trabajo.

 

Como tecnólogos, tenemos un papel único que desempeñar para garantizar que la tecnología beneficie a toda la sociedad, hacia un futuro más equitativo. Nuestra visión del cambio social nos inspira y motiva para emprender acciones colectivas. Amplificamos, a través de nuestro conjunto de habilidades, el trabajo de nuestros socios en la vanguardia de los movimientos sociales.

Dibujo de un desarrollador trabajando

Reporte de impacto social: Nuestro propósito en acción

Nuestro propósito es crear un impacto extraordinario. En este informe resumimos las medidas adoptadas el año pasado en materia de diversidad, equidad e inclusión, sostenibilidad y cambio social, tanto internamente como con nuestros socios.

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Nuestro podcast: Tecnología y cambio social

Hablar de tecnología y cambio social explora la intersección entre tecnología y sociedad, centrándose claramente en cómo los tecnólogos pueden marcar la diferencia.

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Dibujo de un desarrollador ante un portátil

Manual de tecnología responsable

Una guía curada de las herramientas y prácticas que ayudan a las empresas a tomar decisiones tecnológicas mejores y más responsables.

Aprender más
Nuestra gente; nuestra cultura
Nuestra gente; nuestra cultura

Nuestra gente; nuestra cultura

Todos y todas en Thoughtworks participamos en nuestro compromiso con la justicia social. Hemos creado un entorno en el que las personas pueden aprender y desafiarse a sí mismas. También facilitamos y fomentamos conversaciones complejas que hacen avanzar nuestra comprensión de la justicia social y las implicaciones sociales de la tecnología, y nos inspiran a actuar. No todo el mundo aquí es un activista, por supuesto. Pero creemos que hay que tener la mente abierta, ser intolerante con la intolerancia y apoyar a los menos afortunados que nosotros. Como comunidad y como individuos, somos conscientes de nuestros privilegios y tratamos de utilizarlos para ayudar a los demás.
Posicionamiento contra la injusticia racial y la violencia policial

El marco del cambio social

 

Nuestro enfoque para impulsar el cambio social y promover un futuro tecnológico más equitativo sigue evolucionando. En la actualidad, utilizamos este marco para guiarnos, garantizando que abordamos el cambio social en todos los niveles.

The social change framework
The social change framework

Individuos

Trayectoria personal

Proporcionamos una plataforma para que los trabajadores del pensamiento se conviertan en ciudadanos y tecnólogos globales más conscientes y empáticos.

 

Industria

Diversidad, equidad e inclusión

Rechazamos la discriminación y la desigualdad, y promovemos la diversidad en todas sus formas. Nos esforzamos activamente por hacer que Thoughtworks y nuestro sector reflejen mejor la sociedad a la que servimos y la incluyan. 

 

Organizaciones

Tecnología para el cambio social

Las herramientas tecnológicas pueden ser una palanca para el cambio social. Nos comprometemos con organizaciones de justicia social en las que creemos que Thoughtworks puede aportar un gran valor, a través de la estrategia, el diseño y la tecnología. 

 

Movimientos

La solidaridad por encima de la caridad

Nuestras estrategias de impacto social se basan en nuestros socios. Ya sean movimientos sociales o comunidades, nos esforzamos por alinear nuestras prioridades con las coaliciones organizativas para maximizar nuestro impacto.

 

Sociedad

Tecnología responsable

La tecnología está cambiando rápidamente la sociedad. Impulsamos conversaciones sobre privacidad, equidad e inclusión. Trabajamos de forma proactiva para identificar, comprender y abordar las desigualdades en la tecnología emergente.

La justicia social no se trata solo de trabajar por buenas causas. También se trata de ver nuestro trabajo central y preguntar cómo puede beneficiar a la sociedad.
Martin Fowler
Chief Scientist
Nuestros clientes; nuestro trabajo
Nuestros clientes; nuestro trabajo

Nuestros clientes; nuestro trabajo

Como empresa tecnológica global, creemos que tenemos la responsabilidad de cuestionar constantemente el impacto de la tecnología en la sociedad, y específicamente en las personas sistemáticamente marginadas y oprimidas. Aunque trabajamos en el sector sin fines de lucro para aprovechar la tecnología como herramienta para el cambio social, también colaboramos con clientes de todos los sectores para encontrar formas de construir una tecnología más equitativa y ética. Esto implica ayudarles a desarrollar políticas, marcos y estrategias que promuevan la equidad y la inclusión, a educar a los tecnólogos sobre los privilegios y los prejuicios, y a incorporar realmente los valores de la privacidad, la empatía, la equidad y la inclusión en la tecnología que creamos.

Client stories

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